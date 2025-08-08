Dudu Nobre: Arlindo Cruz era cronista da vida e será lembrado eternamente

Tem gravações dele com rapaziada do rap, teve um momento que ele foi desafiado pelo Arlindinho, o Arlindinho estava curtindo muito rap, aquelas coisas de hip-hop, aí falou, mas a onda é essa aqui, ele foi lá e fez um rap, e aí, poxa, ficou uma cidade muito longe daqui, é uma obra-prima, entendeu? E tantas outras músicas que ele fez essa ligação.

Dudu Nobre, músico

A causa da morte de Arlindo ainda "será revelada pelos canais oficiais do cantor", informou a equipe do músico. O sambista estava internado no hospital Barra D'Or desde 25 de maio em virtude de um diagnóstico de pneumonia. Ele sofria com sequelas de um AVC e estava sem andar desde 2017.

O ícone do samba deixa a companheira, Babi, e dois filhos, Arlindinho, Flora Cruz e Kauan Felipe.

Arlindo Cruz não tinha preconceito e fazia samba para todos, diz biógrafo

O cantor Arlindo Cruz não tinha nenhum tipo de preconceito dentro da música e fazia samba para todos, falou Marcos Salles, autor da biografia "Um Sambista Perfeito: Arlindo Cruz", em entrevista ao UOL News de hoje.