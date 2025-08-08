Dudu Nobre: Arlindo Cruz era cronista da vida e será lembrado eternamente

O cantor Dudu Nobre falou que Arlindo Cruz, que morreu no Rio de Janeiro, era um verdadeiro cronista da vida e seu legado será lembrado eternamente, disse em entrevista o UOL News, do Canal UOL.
O legado do Arlindo é um legado gigantesco. Salvo o engano, em contabilidade de músicas, são mais de mil músicas, né? E é um legado gigantesco, acho que a contribuição dele é monstruosa e a gente vai falar de Arlindo Cruz eternamente. A gente vai falar eternamente de Arlindo Cruz.
Ele conseguia entender o choro, entender o samba, a música afro. Ele trouxe a africanidade também para dentro do samba. Fazia a temática da favela, falava da favela como poucos, era um cronista do dia a dia.
Tem gravações dele com rapaziada do rap, teve um momento que ele foi desafiado pelo Arlindinho, o Arlindinho estava curtindo muito rap, aquelas coisas de hip-hop, aí falou, mas a onda é essa aqui, ele foi lá e fez um rap, e aí, poxa, ficou uma cidade muito longe daqui, é uma obra-prima, entendeu? E tantas outras músicas que ele fez essa ligação.
Dudu Nobre, músico
A causa da morte de Arlindo ainda "será revelada pelos canais oficiais do cantor", informou a equipe do músico. O sambista estava internado no hospital Barra D'Or desde 25 de maio em virtude de um diagnóstico de pneumonia. Ele sofria com sequelas de um AVC e estava sem andar desde 2017.
O ícone do samba deixa a companheira, Babi, e dois filhos, Arlindinho, Flora Cruz e Kauan Felipe.
Arlindo Cruz não tinha preconceito e fazia samba para todos, diz biógrafo
O cantor Arlindo Cruz não tinha nenhum tipo de preconceito dentro da música e fazia samba para todos, falou Marcos Salles, autor da biografia "Um Sambista Perfeito: Arlindo Cruz", em entrevista ao UOL News de hoje.
O Arlindo, ele é o elo do Partido Alto do Candeia, do Partido Alto do Aniceto, com a garotada que faz samba hoje. Ele é esse elo porque ele não se importava se o cara era antigo ou se ele era garoto. Ele queria fazer samba, então ele queria entrar em tudo quanto era disco.
Então a importância dele é a falta de preconceito. Ele não tinha preconceito nenhum com ninguém na música. Ele queria fazer o samba para o Martinho da Vila, para o Fundo de Quintal, para o Sombrinha e para a garotada que estava fazendo um samba.
Marcos Salles, biógrafo de Arlindo Cruz
Arlindo Cruz foi um gênio da música e deixa legado imenso, diz Sombrinha
O sambista Arlindo Cruz foi um verdadeiro gênio da música e deixa um legado imenso, falou o cantor Sombrinha, seu amigo e parceiro da banda Fundo de Quintal, em entrevista ao Uol News de hoje.
O legado que ele deixa é imenso, Arlindo é um gênio da nossa música, um professor, um instrumentista fundamental, no que diz respeito ao samba, ao pagode, é um legado imenso.
Hoje eu tô me sentindo assim, eu não sei nem como é eu tô me sentindo. Eu tô me sentindo aliviado por ele estar descansando e depois de oito anos de tanta luta, né?
E triste ao mesmo tempo por perder o meu compadre de tantos anos, de 46 anos de amizade, de mais centenas de músicas de parceria, o padrinho dos meus três filhos, de tantas passagens boas e belas.
Sombrinha
