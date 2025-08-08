'Dona de Mim' hoje (8): veja resumo do capítulo desta sexta-feira

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta sexta-feira (8) em "Dona de Mim" (Globo).
O que vai acontecer
Jaques e Tânia ameaçam Katinha. Samuel conversa com Rosa sobre as decisões de Jaques para o futuro da Boaz. Pam, Kami e Marlon pressionam Danilo sobre seu caráter. Jussara se desentende com Alan. Katinha inventa para Samuel que perdeu o bebê. Leo alerta Davi sobre Jaques. Aurora ajuda Filipa em seu novo emprego. Danilo anuncia a demissão de Natara. Samuel e Katinha revelam à família a suposta perda do bebê, e Nina registra. Leo se identifica com a dor do casal. Os funcionários da fábrica pensam em fazer greve. Jaques questiona Rosa sobre sua permanência na presidência da Boaz.
A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.
