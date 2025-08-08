SplashUOL
Comédia romântica estrelada por Jack Black vai virar minissérie em breve

Colaboração para Splash
Jack Black em 'O Amor Não Tira Férias'
Jack Black em 'O Amor Não Tira Férias' Imagem: Divulgação

"O Amor Não Tira Férias", de 2006, conquistou o público com sua história de troca de casas durante o Natal, protagonizada por Kate Winslet, Cameron Diaz, Jude Law e Jack Black. Agora, o filme deve ganhar uma adaptação em minissérie.

O que aconteceu

A AppleTV+ adquiriu os direitos para transformar esse clássico romântico em uma minissérie. O intuito é trazer uma adaptação moderna para o público atual.

Com uma trama que mantém a essência do filme original, a nova versão apresentará duas mulheres - uma britânica e uma americana. Elas trocam de casas durante o Natal e, assim, acabam se apaixonando.

Cena de 'O Amor não Tira Férias'
Cena de 'O Amor não Tira Férias' Imagem: Reprodução

História promete trazer novos personagens, mantendo os elementos que tornaram o filme de 2006 um sucesso. Krissie Ducker, conhecida por seu trabalho em Killing Eve e The Assassin, será a responsável pelos roteiros da minissérie e também atuará como produtora executiva.

Produção já está em busca dos protagonistas. A estreia da série está prevista para coincidir com o período natalino, o que pode significar um lançamento no final de 2026, quando o filme original completará 20 anos.

"O Amor Não Tira Férias" arrecadou mais de 200 milhões de dólares nas bilheteiras. Por enquanto, o filme original está disponível no catálogo do Telecine.

