Comédia romântica estrelada por Jack Black vai virar minissérie em breve

"O Amor Não Tira Férias", de 2006, conquistou o público com sua história de troca de casas durante o Natal, protagonizada por Kate Winslet, Cameron Diaz, Jude Law e Jack Black. Agora, o filme deve ganhar uma adaptação em minissérie.

O que aconteceu

A AppleTV+ adquiriu os direitos para transformar esse clássico romântico em uma minissérie. O intuito é trazer uma adaptação moderna para o público atual.

Com uma trama que mantém a essência do filme original, a nova versão apresentará duas mulheres - uma britânica e uma americana. Elas trocam de casas durante o Natal e, assim, acabam se apaixonando.