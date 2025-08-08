Comédia romântica estrelada por Jack Black vai virar minissérie em breve

"O Amor Não Tira Férias", de 2006, conquistou o público com sua história de troca de casas durante o Natal, protagonizada por Kate Winslet, Cameron Diaz, Jude Law e Jack Black. Agora, o filme deve ganhar uma adaptação em minissérie.
O que aconteceu
A AppleTV+ adquiriu os direitos para transformar esse clássico romântico em uma minissérie. O intuito é trazer uma adaptação moderna para o público atual.
Com uma trama que mantém a essência do filme original, a nova versão apresentará duas mulheres - uma britânica e uma americana. Elas trocam de casas durante o Natal e, assim, acabam se apaixonando.
História promete trazer novos personagens, mantendo os elementos que tornaram o filme de 2006 um sucesso. Krissie Ducker, conhecida por seu trabalho em Killing Eve e The Assassin, será a responsável pelos roteiros da minissérie e também atuará como produtora executiva.
Produção já está em busca dos protagonistas. A estreia da série está prevista para coincidir com o período natalino, o que pode significar um lançamento no final de 2026, quando o filme original completará 20 anos.
"O Amor Não Tira Férias" arrecadou mais de 200 milhões de dólares nas bilheteiras. Por enquanto, o filme original está disponível no catálogo do Telecine.
