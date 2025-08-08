Chico: Vale Tudo 'só pensa naquilo' e reúne 7 cenas de sexo em um capítulo

O clima esquentou em "Vale Tudo", com cenas de sexo entre vários personagens centrais da trama, como Afonso e Solange. Para Chico Barney, esse foi um dos capítulos mais libidinosos" da história da TV brasileira". Ele falou sobre o assunto com Bárbara Saryne no Central Splash.

Eu contei. Foram sete cenas de sexo. Eu estou falando sério. SEXO. Sexo na novela das 21h. Não uma, não duas, das sete (...) O povo brasileiro aguenta sete cenas de sexo na novela das 21h? Fica o questionamento.

Chico Barney

O clima esquentou entre Raquel e Ivan, com direito a uma referência a frase "a vida presta", eternizada por Fernanda Torres. Odete Roitman mandou ver com Walter e depois com Mário Sérgio. "Ela é uma loba, né", opina Saryne.