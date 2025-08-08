Caçula do orfanato, Maya Dias reencontra Lari Manoela em 'Êta Mundo Melhor'

Em "Êta Mundo Melhor", a pequena Maya Dias vive Denguinho, a caçula do orfanato. Além de encantar o público com a personagem divertida, mirim revive a parceria com Larissa Manoela, com quem dividiu o palco no musical "A Noviça Rebelde" em 2024.
Ela é amiga de todas as crianças do orfanato. A Dona Zulma e a Zenaide maltratam muito a gente, mas juntos tornamos os dias mais leves e divertidos.
Quem é Maya Dias
Aos 7 anos, ela já soma experiências no cinema, na TV e no teatro musical. No ano passado, ela brilhou como Gretl Von Trapp no teatro, papel que marcou sua primeira parceria com Larissa Manoela, então no papel de Liesl. Antes disso, esteve no filme "Princesa Adormecida" (2023), adaptação do livro de Paula Pimenta, e na série "Reis", da Record TV.
Agora, Maya vive sua primeira personagem em uma novela da Globo. "Estar numa novela da Globo aos 7 anos é muito emocionante. Tenho certeza que vai ser uma experiência incrível para meu crescimento profissional", diz a atriz, que elogia o carinho do elenco e a direção de Amora Mautner.
Sobre trabalhar com Walcyr Carrasco, autor da trama ao lado de Mauro Wilson, Maya admite que só descobriu depois a importância dele. "Minha mãe me contou que ele é um dos maiores escritores de novela que existe. Fiquei muito feliz de estar em uma novela dele... É uma história emocionante, leve e muito divertida".
