Caçula do orfanato, Maya Dias reencontra Lari Manoela em 'Êta Mundo Melhor'

Em "Êta Mundo Melhor", a pequena Maya Dias vive Denguinho, a caçula do orfanato. Além de encantar o público com a personagem divertida, mirim revive a parceria com Larissa Manoela, com quem dividiu o palco no musical "A Noviça Rebelde" em 2024.

Ela é amiga de todas as crianças do orfanato. A Dona Zulma e a Zenaide maltratam muito a gente, mas juntos tornamos os dias mais leves e divertidos.

Quem é Maya Dias

Aos 7 anos, ela já soma experiências no cinema, na TV e no teatro musical. No ano passado, ela brilhou como Gretl Von Trapp no teatro, papel que marcou sua primeira parceria com Larissa Manoela, então no papel de Liesl. Antes disso, esteve no filme "Princesa Adormecida" (2023), adaptação do livro de Paula Pimenta, e na série "Reis", da Record TV.