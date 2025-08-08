Atriz pornô brasileira, famosa por filmes de paródia, morre aos 28 anos

A atriz pornô Vitoria Beatriz morreu aos 28 anos na terça-feira. Ela trabalhava para a Inka Productions, uma empresa peruana de conteúdo adulto.

O que aconteceu

Vitoria estava internada já havia alguns dias, mas o motivo não foi informado. A família da atriz havia pedido orações por ela.

A Inka Productions divulgou um comunicado, homenageando Vitoria por sua "alegria, carinho e a luz que ela transmitia". O vídeo mostra várias cenas de bastidores da atriz em momentos de descontração.