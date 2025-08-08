SplashUOL
Atriz pornô brasileira, famosa por filmes de paródia, morre aos 28 anos

De Splash, em São Paulo
Atualizada em
Atriz pornô Vitoria Beatriz morreu aos 28 anos
Atriz pornô Vitoria Beatriz morreu aos 28 anos Imagem: Divulgação

A atriz pornô Vitoria Beatriz morreu aos 28 anos na terça-feira. Ela trabalhava para a Inka Productions, uma empresa peruana de conteúdo adulto.

O que aconteceu

Vitoria estava internada já havia alguns dias, mas o motivo não foi informado. A família da atriz havia pedido orações por ela.

A Inka Productions divulgou um comunicado, homenageando Vitoria por sua "alegria, carinho e a luz que ela transmitia". O vídeo mostra várias cenas de bastidores da atriz em momentos de descontração.

Paulistana, a artista ficou conhecida por filmes adultos de paródia. Entre as obras que serviram de inspiração "Round 6", "Aladdin", "Superman", "Chaves", "Chapolin Colorado" e "Branca de Neve e os Sete Anões".

