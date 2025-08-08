Arlindo Cruz não tinha preconceito e fazia samba para todos, diz biógrafo

O cantor Arlindo Cruz, que morreu no Rio de Janeiro, não tinha nenhum tipo de preconceito dentro da música e fazia samba para todos, afirmou Marcos Salles, autor da biografia "Um Sambista Perfeito: Arlindo Cruz", em entrevista ao UOL News, do Canal UOL.

O Arlindo, ele é o elo do Partido Alto do Candeia, do Partido Alto do Aniceto, com a garotada que faz samba hoje. Ele é esse elo porque ele não se importava se o cara era antigo ou se ele era garoto. Ele queria fazer samba, então ele queria entrar em tudo quanto era disco.