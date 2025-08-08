Arlindo Cruz não tinha preconceito e fazia samba para todos, diz biógrafo

O cantor Arlindo Cruz, que morreu no Rio de Janeiro, não tinha nenhum tipo de preconceito dentro da música e fazia samba para todos, afirmou Marcos Salles, autor da biografia "Um Sambista Perfeito: Arlindo Cruz", em entrevista ao UOL News, do Canal UOL.
O Arlindo, ele é o elo do Partido Alto do Candeia, do Partido Alto do Aniceto, com a garotada que faz samba hoje. Ele é esse elo porque ele não se importava se o cara era antigo ou se ele era garoto. Ele queria fazer samba, então ele queria entrar em tudo quanto era disco.
Então a importância dele é a falta de preconceito. Ele não tinha preconceito nenhum com ninguém na música. Ele queria fazer o samba para o Martinho da Vila, para o Fundo de Quintal, para o Sombrinha e para a garotada que estava fazendo um samba.
Marcos Salles, biógrafo de Arlindo Cruz
Arlindo Cruz estava internado no hospital Barra D'Or desde 25 de maio em virtude de um diagnóstico de pneumonia. Ele sofria com sequelas de um AVC e estava sem andar desde 2017.
Marcos Salles destacou que o sambista ajudou de mais o gênero com sua generosidade em querer fazer música com todas as idades.
A importância dele é nesse elo, nessa ligação do Partido Alto lá de trás, do 'Lição de Malandragem', o seu primeiro samba gravado, com o 'Só no Sapatinho', por exemplo. Então a importância do Arlindo é nessa generosidade dele entender que o samba pode ser feito pelo coroa da velha guarda, pelo baluarte da velha guarda, e um garoto que tá ali no playground querendo fazer samba.
E ele via sempre o lado melhor dessa história, ele via sempre o lado bom de todo mundo. E isso ajudou muito o samba com essa presença do Arlindo, com essa certeza dele de não ter preconceito.
Marcos Salles, biógrafo de Arlindo Cruz
Arlindo Cruz foi um gênio da música e deixa legado imenso, diz Sombrinha
O sambista Arlindo Cruz foi um verdadeiro gênio da música e deixa um legado imenso, falou o cantor Sombrinha, seu amigo e parceiro da banda Fundo de Quintal, em entrevista ao UOL News de hoje.
O legado que ele deixa é imenso, Arlindo é um gênio da nossa música, um professor, um instrumentista fundamental, no que diz respeito ao samba, ao pagode, é um legado imenso.
Hoje eu tô me sentindo assim, eu não sei nem como é que eu tô me sentindo. Eu tô me sentindo aliviado por ele estar descansando e depois de oito anos de tanta luta, né?
E triste ao mesmo tempo por perder o meu compadre de tantos anos, de 46 anos de amizade, de mais centenas de músicas de parceria, o padrinho dos meus três filhos, de tantas passagens boas e belas.
Sombrinha
