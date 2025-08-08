Arlindo mudou letra de hit para 'Avenida Brasil', fez Esquenta e marcou TV

Arlindo Cruz, que morreu hoje aos 66 anos, fez história ao criar clássicos da música brasileira e também marcou trilhas sonoras de novelas da Globo.

Participações na TV

Um de seus maiores sucessos, a música "Meu Lugar", teve a letra adaptada para a novela "Avenida Brasil" (2012). O trecho que cita o bairro de Madureira, onde nasceu no subúrbio do Rio de Janeiro, mudou para citar o fictício bairro Divino, onde viviam os protagonistas

A nova versão da faixa tocou bastante na trama de João Emanuel Carneiro, incluindo nas primeiras cenas — marcantes por mostrarem o subúrbio carioca. "É uma música que foi um divisor de águas na minha vida e eu acho que casou totalmente com a trama, por falar da espiritualidade do povo carioca. Estou levando fé na novela, gostei muito do capítulo de estreia. A primeira música foi a minha, minha mulher chorou, foi a maior emoção. Todo mundo aqui em casa ficou muito feliz!", declarou na época.