Arlindo mudou letra de hit para 'Avenida Brasil', fez Esquenta e marcou TV

Arlindo Cruz, que morreu hoje aos 66 anos, fez história ao criar clássicos da música brasileira e também marcou trilhas sonoras de novelas da Globo.
Participações na TV
Um de seus maiores sucessos, a música "Meu Lugar", teve a letra adaptada para a novela "Avenida Brasil" (2012). O trecho que cita o bairro de Madureira, onde nasceu no subúrbio do Rio de Janeiro, mudou para citar o fictício bairro Divino, onde viviam os protagonistas
A nova versão da faixa tocou bastante na trama de João Emanuel Carneiro, incluindo nas primeiras cenas — marcantes por mostrarem o subúrbio carioca. "É uma música que foi um divisor de águas na minha vida e eu acho que casou totalmente com a trama, por falar da espiritualidade do povo carioca. Estou levando fé na novela, gostei muito do capítulo de estreia. A primeira música foi a minha, minha mulher chorou, foi a maior emoção. Todo mundo aqui em casa ficou muito feliz!", declarou na época.
Além de "Avenida Brasil", também teve trilhas em novelas como "Insensato Coração" (2011) e "Fina Estampa" (2012). Em "Insensato Coração", aliás, o cantor chegou a gravar uma participação em uma roda de samba no Bar do Gabino, contracenando com Deborah Secco, que interpretava Natalie Lamour.
O sambista também fez parte do elenco original do "Esquenta", programa de sucesso comandado por Regina Casé nas tardes de domingo, na Globo, entre 2011 a 2017. Logo no primeiro ano de 2011, apresentadora fez uma homenagem ao sambista.
