Arlindo Cruz foi um gênio da música e deixa legado imenso, diz Sombrinha

E triste ao mesmo tempo por perder o meu compadre de tantos anos, de 46 anos de amizade, de mais centenas de músicas de parceria, o padrinho dos meus três filhos, de tantas passagens boas e belas.

Sombrinha

A causa da morte de Arlindo ainda "será revelada pelos canais oficiais do cantor", informou a equipe do músico. O sambista estava internado no hospital Barra D'Or desde 25 de maio em virtude de um diagnóstico de pneumonia. Ele sofria com sequelas de um AVC e estava sem andar desde 2017.

Ele deixa a companheira, Babi, e dois filhos, Arlindinho, Flora Cruz e Kauan Felipe.

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 16h, e aos domingos, às 16h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: