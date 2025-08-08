Filho de Arlindo Cruz diz que morte do pai é um alívio: 'Está descansando'

Arlindinho, filho de Arlindo Cruz, afirmou que o dia é de tristeza pela morte do pai, mas também de alívio. O cantor sofria com sequelas de um AVC e estava sem andar desde 2017.
O que aconteceu
O filho do artista declarou que questionou os motivos do pai ter sofrido nos últimos anos de vida. Ele, no entanto, se disse aliviado em saber que o músico agora não estava mais em condições ruins após 8 anos lutando em razão das sequelas do AVC.
Cheguei a questionar várias coisas da vida [após o AVC], um cara tão maneiro, inteligente um pai tão presente... Então, acho que hoje talvez seja um dia de mais alívio nesses 8 anos e meio. Um dia de tristeza, mas de alívio, porque está descansando.
Arlindinho, em entrevista coletiva em frente ao hospital Barra D'Or
Arlindo Cruz, 66, morreu, na tarde de hoje, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada para Splash pela equipe do sambista.
O cantor estava internado no hospital Barra D'Or desde 25 de maio em virtude de um diagnóstico de pneumonia. Ele sofria com sequelas de um AVC e estava sem andar desde 2017.
Ele deixa a companheira, Babi, e três filhos, Arlindinho, Flora Cruz e Kauan Felipe.
O velório de Arlindo Cruz será neste sábado (8), na quadra do Império Serrano, no Rio de Janeiro. Haverá cerimônia aberta ao público e momento reservado para familiares e amigos para despedida do artista.
