Filho de Arlindo Cruz diz que morte do pai é um alívio: 'Está descansando'

Arlindinho, filho de Arlindo Cruz, afirmou que o dia é de tristeza pela morte do pai, mas também de alívio. O cantor sofria com sequelas de um AVC e estava sem andar desde 2017.

O que aconteceu

O filho do artista declarou que questionou os motivos do pai ter sofrido nos últimos anos de vida. Ele, no entanto, se disse aliviado em saber que o músico agora não estava mais em condições ruins após 8 anos lutando em razão das sequelas do AVC.