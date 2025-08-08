'A Melhor Mãe do Mundo' surpreende por atuação infantil e honestidade

"Amores Materialistas" teve sua primeira semana nos cinemas brasileiros marcada pelo sucesso de críticas graças à genialidade da coreana Celine Song, avalia Flavia Guerra.

Segundo a jornalista, o filme tem uma dose de experiência pessoal e um bom roteiro, característicos da diretora, que também assina "Vidas Passadas" (2023). Na trama, Lucy é uma casamenteira de Nova York que se vê dividida entre um novo amor e seu ex-namorado. "Celine não faz nada por acaso. Ela tem uma direção muito leve e tranquila, mas se bobear, você sai chorando do cinema", brinca Flavia.

Celine Son é uma diretora filosófica, introspectiva. Ela não faz nada bobinho Flavia Guerra

Vitor Búrigo destaca também a "campanha muito inteligente" do filme e os três grandes nomes do elenco, que "rendem bilheterias": Dakota Johnson, Pedro Pascal e Chris Evans. "Mas o filme vai muito além da escolha da protagonista entre os dois. O filme tem, sim, seus momentos sessão da tarde —acho que é preciso ter—, mas também tem uma leveza", diz.

Com maturidade, a trama relata os "amores contemporâneos", acrescenta Vitor. "Mostra como as pessoas estão lidando com as relações atualmente e seus interesses", diz.

