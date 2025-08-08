SplashUOL
2 personagens planejam crime que vai movimentar 'Êta Mundo Melhor!'

Colaboração para Splash, em São Paulo
Tamires (Monique Alfradique) em 'Êta Mundo Melhor'
Tamires (Monique Alfradique) em 'Êta Mundo Melhor' Imagem: Léo Rosário/Globo

Amanhã, sábado (9), em "Êta Mundo Melhor!" (Globo), Candinho desconfia que há alguém escondido na casa de Zulma, que consegue despistá-lo. As crianças comemoram a volta de Samir, menos Simbá. Medeia e Margarida repreendem Asdrúbal.

Celso oferece ajuda a Estela para arcar com os custos dos exames de Anabela. Candinho tenta se reaproximar de Dita. Zulma visita Candinho, e Policarpo a ataca novamente. Dita confessa a Margarida que gosta de Candinho.

Ernesto e Tamires planejam um novo golpe. Clóvis e Zulma atrapalham o encontro de Dita e Candinho.

A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

