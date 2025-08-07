Por que 'Wandinha' virou fenômeno tão grande? Atrizes explicam

Joy Sunday, que interpreta a sereia Bianca Barclay, concorda. Ela lembra que, em histórias baseadas no terror, o protagonista costuma enfrentar as ameaças sozinho: "'Wandinha' mostra a importância de se apoiar numa comunidade, e isso é muito reconfortante".

No fim da primeira temporada, Enid aprendeu a completar sua transformação em lobisomem. Emma já adianta: sua personagem vai mudar muito mais nessa temporada. Agora mais confiante e tendo realizado o sonho de fazer parte de uma matilha, a colega de quarto de Wandinha vai passar por uma "transformação louca" nos próximos capítulos, diz a atriz.

Intercâmbio no Brasil

Joy Sunday interpreta Bianca Barclay em 'Wandinha' Imagem: Divulgação/Netflix

Aos 13 anos, Joy Sunday passou um mês no Brasil. Ela foi ao Rio de Janeiro e à Bahia num programa organizado por uma ONG chamada Brotherhood Sister Sol.