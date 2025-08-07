Por que 'Wandinha' virou fenômeno tão grande? Atrizes explicam

Já estão disponíveis na Netflix os primeiros episódios da segunda temporada de "Wandinha" — e, a julgar pelo fenômeno que foi a primeira temporada, estamos prestes a ver muitas crianças fantasiadas da personagem mal-humorada por aí.
Para Emma Myers, os temas sobrenaturais não impedem o público de se identificar com os personagens. Em entrevista a Splash, a intérprete de Enid Sinclair ressalta que a série é recheada de problemas muito humanos: "É tudo sobre se aceitar, encontrar sua comunidade e não ter medo de ser você mesmo. Acho que essa é uma ótima mensagem, que os espectadores mais jovens precisam ouvir".
Joy Sunday, que interpreta a sereia Bianca Barclay, concorda. Ela lembra que, em histórias baseadas no terror, o protagonista costuma enfrentar as ameaças sozinho: "'Wandinha' mostra a importância de se apoiar numa comunidade, e isso é muito reconfortante".
No fim da primeira temporada, Enid aprendeu a completar sua transformação em lobisomem. Emma já adianta: sua personagem vai mudar muito mais nessa temporada. Agora mais confiante e tendo realizado o sonho de fazer parte de uma matilha, a colega de quarto de Wandinha vai passar por uma "transformação louca" nos próximos capítulos, diz a atriz.
Intercâmbio no Brasil
Aos 13 anos, Joy Sunday passou um mês no Brasil. Ela foi ao Rio de Janeiro e à Bahia num programa organizado por uma ONG chamada Brotherhood Sister Sol.
Amei a cultura vibrante, o afeto das pessoas e as comidas deliciosas. Sinto tanta saudade de Guaraná! Não tomo desde aquela época. Joy Sunday
Essa viagem foi a primeira vez que alguém lhe disse que ela é bonita. "Até então, era eu quem tinha que falar para mim mesma. Então realmente começou uma jornada de cura para mim", reflete a atriz.
Ela se lembra da viagem com carinho. Joy, que nasceu nos Estados Unidos e é descendente de nigerianos, relembra: "Foi uma experiência linda porque, fora da Nigéria, eu nunca tinha visto tanta diversidade".
