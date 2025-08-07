Violência no esporte é recompensada no filme de terror 'GOAT'; veja trailer

A Universal Pictures revelou hoje o novo trailer e cartazes de "GOAT", o aguardado thriller produzido por Jordan Peele, vencedor do Oscar e mente por trás de sucessos como "Corra!", "Nós" e "Não! Não Olhe!".

Dirigido por Justin Tipping ("Kicks"), o filme promete mergulhar no lado sombrio da fama e da pressão por excelência, com estreia marcada para 2 de outubro nos cinemas brasileiros.

"GOAT" (termo que significa "The Greatest of All Time", ou "O Melhor de Todos os Tempos" em português) acompanha a jornada de Cameron "Cam" Cade (Tyriq Withers, de "Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado"), um jovem quarterback à beira do estrelato. Na véspera do Combine — evento decisivo para atletas aspirantes à NFL —, Cam sofre um ataque violento de um fã desequilibrado, que ameaça destruir seu futuro no esporte.