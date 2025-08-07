Violência no esporte é recompensada no filme de terror 'GOAT'; veja trailer

A Universal Pictures revelou hoje o novo trailer e cartazes de "GOAT", o aguardado thriller produzido por Jordan Peele, vencedor do Oscar e mente por trás de sucessos como "Corra!", "Nós" e "Não! Não Olhe!".
Dirigido por Justin Tipping ("Kicks"), o filme promete mergulhar no lado sombrio da fama e da pressão por excelência, com estreia marcada para 2 de outubro nos cinemas brasileiros.
"GOAT" (termo que significa "The Greatest of All Time", ou "O Melhor de Todos os Tempos" em português) acompanha a jornada de Cameron "Cam" Cade (Tyriq Withers, de "Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado"), um jovem quarterback à beira do estrelato. Na véspera do Combine — evento decisivo para atletas aspirantes à NFL —, Cam sofre um ataque violento de um fã desequilibrado, que ameaça destruir seu futuro no esporte.
Quando tudo parece perdido, ele recebe uma oferta inesperada: treinar com Isaiah White (Marlon Wayans, de "As Branquelas"), lenda do futebol americano e ídolo cultural. Isaiah o acolhe em seu complexo isolado, onde vive com a esposa, a influencer Elsie White (Julia Fox). Porém, o que começa como uma oportunidade de redenção logo se transforma em um pesadelo.
À medida que os treinos se intensificam, o carisma de Isaiah dá lugar a uma obsessão perigosa, arrastando Cam para uma espiral de manipulação e terror.
Além de Wayans e Withers, o elenco inclui nomes como Tim Heidecker, o comediante Jim Jefferies, o lutador de MMA Maurice Greene e os artistas de hip-hop Guapdad 4000 e Tierra Whack (esta última, indicada ao Grammy), ambos em suas estreias no cinema.
Com roteiro de Zach Baylin (indicado ao Oscar por "King Richard") e produção de Jordan Peele via Monkeypaw Productions, "GOAT" promete ser mais uma obra marcante no gênero thriller psicológico, explorando temas como idolatria, ambição e os limites da sanidade.
