'Vale Tudo': Usain Bolt grava cena com Cauã Reymond e Ricardo Teodoro

Usain Bolt gravou hoje uma participação em "Vale Tudo". Ele contracenará com Cauã Reymond, que interpreta César, e Olavo (Ricardo Teodoro).

O que aconteceu

A cena, uma publicidade da marca de sabão em pó OMO, foi gravada no Recreio dos Bandeirantes. A previsão é de que o trecho vá ao ar na semana de 20 de agosto.

César e Olavo avistarão Bolt promovendo um novo sabão líquido da marca em um quiosque na orla. Eles puxarão conversa com o atleta, que reforçará os atributos do novo produto, confirmou a Globo, em nota a Splash. A cena também terá desdobramentos nas redes sociais.