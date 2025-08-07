'Vale Tudo' hoje (7): veja resumo do capítulo desta quinta-feira

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta quinta-feira (7) em "Vale Tudo" (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

Raquel apresenta Walter aos funcionários da Paladar. Leila procura Renato para propor um perfil seu na revista de bordo da TCA. André fala a Aldeíde que não gosta de viver às escondidas. Lucimar flagra Aldeíde com André. Walter passa para Odete todas as anotações sobre a Paladar. Depois de uma passagem de tempo, Marco Aurélio se surpreende com uma matéria na revista da TCA sobre Leila. Solange dorme durante uma reunião da Tomorrow. Vasco diz a Lucimar que alugou um apartamento no prédio dela. Odete avisa a Walter que ele sabotará a Paladar. Solange descobre que está grávida. Sardinha pergunta a Solange de quem é o bebê.