'Vale Tudo': Influencer frustrada, Fátima ensina que precisamos sonhar

Escondendo toda essa bagagem para lá de emocional, Fátima conseguiu se aproximar de Afonso Roitman, um biliardário que namorava uma mulher que lhe acolheu quando chegou no Rio tentando se tornar modelo.

Aproveitando a dinâmica conflituosa da mocinha Solange Duprat com a sogra, se aproximou de Odete Roitman e fisgou o coração do herdeiro. O plano maquiavélico iniciado lá atrás deu certo!

Agora Maria de Fátima tinha tudo que precisava. O status de pertencer à família bilionária, o poder que vem junto com isso e a tranquilidade de fazer o que bem entendesse com o tempo livre que teria a partir de agora -e bota tempo livre nisso. A vida inteira pela frente.

Mas ela conquistou cedo demais o objetivo de se tornar uma esposa troféu de um ricaço meio abobalhado. Afonso detesta que suas companheiras tenham qualquer ocupação. E assim ela descobriu que precisava de mais estímulos, uma pulsão de continuar almejando novos horizontes. Nesse ínterim, as redes sociais, sempre elas, surgiram como um traiçoeiro adversário.

A breve mas contundente carreira de influenciadora no Instagram foi um passo em falso na sua jornada rumo à manutenção de tão generosa estabilidade financeira. Expondo a família de endinheirados tão discretos no lodaçal de infâmia da internet, desobedeceu uma regra importante dos seus acordos. Levou uma merecida reprimenda da matriarca e prometeu, contrariada, que vai fechar o perfil.

E é aí que reside o terceiro segredo de Fátima. Seja você um trambiqueiro da pior espécie ou um idealista romântico, nada valerá à pena se não tivermos motivos para sonhar. Da minha parte, seguirei sonhando que tramas palpitantes como essa sejam melhor desenvolvidas na novela.