Vale Tudo: Celina impede sabotagem ardilosa de Odete a Raquel; veja foto

Em "Vale Tudo", Celina (Malu Galli) vai impedir que Odete (Debora Bloch) sabote a Paladar. Splash divulga em primeira mão a foto da cena em que ela chega a um restaurante e impede consumação de maionese estragada.
O que vai acontecer
Em cenas previstas para irem ao ar na segunda, Celina tem tem papel crucial nos acontecimentos que envolvem a tentativa de sabotagem. A sócia de Raquel (Taís Araujo) fica chocada quando Odete revela, com orgulho, que sabotou a maionese para se vingar da cozinheira.
Apesar de Odete minimizar os riscos do crime que cometeu, Celina fica claramente incomoda com a crueldade. Ela sai escondida para ajudar a impedir que a maionese contaminada seja servida.
Mesmo com o caos na cidade causado por um apagão, Celina consegue chegar à Paladar para avisar a Raquel e aos demais sobre o plano ardiloso de Odete. Numa força-tarefa para comunicar os restaurantes antes do horário de almoço, a benfeitora ficou responsável pelos estabelecimentos da zona oeste, com Jarbas (Leandro Firmino).
Eles enfrentam uma verdadeira saga e quase não chegam a tempo. No restaurante em Jacarepaguá, Celina entra correndo e consegue impedir que a maionese seja servida. De volta a Paladar, a ação é comemorada por todos, com alívio.
