Usurpadora na Fazenda? Desafio é ela lidar com subcelebridades, diz Perline

Faltando poucas semanas para o início da nova temporada de "A Fazenda", nomes dos possíveis fazendeiros de 2025 estão circulando nas redes sociais. Um deles é o de Gabriela Spanic, venezuelana que conquistou o coração dos brasileiros por ter protagonizado a novela "A Usurpadora". Gabriel Perline e Bárbara Saryne (que é fã declarada da atriz) falaram sobre o tema durante o Central Splash desta quinta-feira (7).
Gabriela vem cultivando uma relação próxima com o Brasil, já tendo dado entrevistas para diversos programas nacionais. Ela também já promoveu encontros com fãs brasileiros.
Ela faz parte de um imaginário coletivo tão grande do público brasileiro. Ela é uma pessoa muito cultuada. Ela é mais respeitada no Brasil do que lá no México e na Venezuela. Ela tem uma base de fãs por conta do fenômeno de A Usurpadora
Gabriel Perline
Se ela entrar na Fazenda, eu gostaria que ela entrasse com esse visual [de Paola Bracho, protagonista da novela]. Cabelo chapeuzinho, batom vermelho. Pensem nisso
Bárbara Saryne
Recentemente, ela disse à equipe de Leo Dias que consideraria topar o convite para um reality de confinamento brasileiro dependendo do cachê. Segundo Perline, ela tem um histórico de se envolver em tretas e barracos, o que poderia trazer um elemento interessante para o programa.
Ela também tem uma experiência em realities shows em outros países. Apesar disso, Perline acredita que no Brasil Gabriela terá um desafio diferente: as subcelebridades.
Eles [subcelebridades] encaram realmente a oportunidade de entrar em um reality show para causar e dar o nome deles (…) Para a Gabi vai ser bastante inesperado porque ela vai lidar com com uma parte que é o baixo clero da fama
Gabriel Perline
