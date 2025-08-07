Usurpadora na Fazenda? Desafio é ela lidar com subcelebridades, diz Perline

Faltando poucas semanas para o início da nova temporada de "A Fazenda", nomes dos possíveis fazendeiros de 2025 estão circulando nas redes sociais. Um deles é o de Gabriela Spanic, venezuelana que conquistou o coração dos brasileiros por ter protagonizado a novela "A Usurpadora". Gabriel Perline e Bárbara Saryne (que é fã declarada da atriz) falaram sobre o tema durante o Central Splash desta quinta-feira (7).

Gabriela vem cultivando uma relação próxima com o Brasil, já tendo dado entrevistas para diversos programas nacionais. Ela também já promoveu encontros com fãs brasileiros.