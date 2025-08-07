Uma personagem engana Leo e Samuel de uma só vez em 'Dona de Mim'

Amanhã, sexta-feira (8), em "Dona de Mim" (Globo), Jaques e Tânia ameaçam Katinha. Samuel conversa com Rosa sobre as decisões de Jaques para o futuro da Boaz. Pam, Kami e Marlon pressionam Danilo sobre seu caráter.

Jussara se desentende com Alan. Katinha inventa para Samuel que perdeu o bebê. Leo alerta Davi sobre Jaques. Aurora ajuda Filipa em seu novo emprego. Danilo anuncia a demissão de Natara.

Samuel e Katinha revelam à família a suposta perda do bebê, e Nina registra. Leo se identifica com a dor do casal. Os funcionários da fábrica pensam em fazer greve. Jaques questiona Rosa sobre sua permanência na presidência da Boaz.