Saída de Tony Ramos de 'Dona de Mim' estava prevista desde início da novela

A morte dele estava prevista. Quando Rosane Svartman e (o diretor) Allan Fiterman me convidaram para fazer esse trabalho, ficaram cheio de dedos ao contar que a personagem morreria. Eu disse: 'Mas o que é isso, minha gente? Sou um ator! Isso é trabalho, adoro'. Tony Ramos ao jornal O Globo

A fala do ator afasta qualquer teoria sobre um possível pedido do ator para sair da trama. Afasta também rumores de que a autora tenha mudado os rumos da trama para elevar números de audiência, que acumula número maiores que as antecessoras e se iguala a "Vai na Fé" (2023).

Personagem voltará a aparecer apenas em feedbacks e lembranças de outros personagens. Tony Ramos deixou várias cenas gravadas antes de ser liberado pela novela dirigida por Allan Fiterman. Apesar disso, pela novela ser uma obra aberta, ator pode ser convocado de última hora para gravar eventuais cenas. Trama chega ao fim em janeiro de 2026.

Tony Ramos já tem um novo trabalho e se dedica às filmagens de "Se Eu Fosse Você 3". Longa difirido por Anita Barbosa começou a ser rodado no último domingo em Miguel Pereira, no Rio de Janeiro. Projeto com Tony e Glória Pires dá seguimento à franquia de sucesso. A produção é da Total International, em coprodução com a Star Original Productions — selo da Disney na América Latina.

Em breve, Tony também tem novo trabalho nos Estúdios Globo, um filme protagonizado por Leandro Hassum. Ele viverá um idoso que precisa dos cuidados do filho, papel de Hassum. Na história dirigida por Matheus Malafaia, o protagonista fará uma viagem no tempo e conseguirá rever alguns momentos cruciais da sua vida. O elenco também tem Eliane Giardini, Regiane Alves, Augusto Madeira e Mariana Santos.