Resumo novela 'Êta Mundo Melhor' da semana: capítulos de 8/8 a 16/8

Confira o resumo dos próximos capítulos de "Êta Mundo Melhor" (Globo) logo abaixo:
Sexta, 8 de agosto
Candinho afirma que protegerá Samir, e que acredita que o menino não roubou seu camafeu. Medeia decide deixar o sítio. Dita recebe cartas de fãs. Tamires e Francine decidem gastar o dinheiro que Ernesto ganhou de Mirtes. Anabela volta para casa, e Estela cuida da irmã. Zulma pede ajuda a Ernesto para encontrar Samir. Clóvis convida Dita para sair. As crianças fazem greve de fome até que Samir retorne ao casarão. Medeia interrompe um encontro entre Asdrúbal e Margarida. Dita desconfia de Clóvis. Candinho leva Samir de volta para Zulma, e Celso se esconde do amigo.
Sábado, 9 de agosto
Candinho desconfia que há alguém escondido na casa de Zulma, que consegue despistá-lo. As crianças comemoram a volta de Samir, menos Simbá. Medeia e Margarida repreendem Asdrúbal. Celso oferece ajuda a Estela para arcar com os custos dos exames de Anabela. Candinho tenta se reaproximar de Dita. Zulma visita Candinho, e Policarpo a ataca novamente. Dita confessa a Margarida que gosta de Candinho. Ernesto e Tamires planejam um novo golpe. Clóvis e Zulma atrapalham o encontro de Dita e Candinho.
Segunda, 11 de agosto
Dita se irrita com a presença de Zulma, e decide deixar Candinho. Clóvis tenta beijar Dita, que se esquiva. Dita afirma a Margarida que Candinho e Zulma estão juntos. Estela diz a Lauro que conseguiu o dinheiro para os exames de Anabela. Araújo planeja um novo golpe contra a fábrica de Candinho, e Celso se preocupa com a reação de Estela se descobrir as falcatruas. Quinzinho e Cunegundes encontram a gruta das supostas esmeraldas, mas ficam presos no local. Tamires conhece um Comendador. Medeia provoca Zulma. Anabela se assusta com seu estado de saúde e divide com Estela.
Terça, 12 de agosto
Estela leva Anabela para Lauro analisar. Zulma e Medeia se enfrentam. Tamires diverte o Comendador no dancing. Mirtes procura Ernesto e revela que está apaixonada. Dita e Candinho sofrem com o afastamento um do outro. Sônia termina com Quincas. Tamires decide fingir para o Comendador que é duas mulheres diferentes. Zé dos Porcos resgata Cunegundes e Quinzinho da gruta. Maria Divina chama a polícia para confrontar Cunegundes sobre o roubo de sua peruca. Estela sofre pela saúde de Anabela, e Celso a apoia.
Quarta, 13 de agosto
Estela conta sua história de vida a Celso. As crianças do orfanato sofrem com a ausência de Estela na escola. Candinho se entristece ao ver Dita com Clóvis. Dirce se irrita ao perceber que as crianças fugiram da escola. Lauro alerta Estela sobre a possibilidade de Anabela precisar de cirurgia. Zulma planeja conquistar Candinho, e Medeia alerta Asdrúbal. Dirce cancela as aulas para as crianças do orfanato. Zulma prepara um piquenique para Candinho. Celso inventa para Samir que Candinho desconfia do menino.
Quinta, 14 de agosto
Medeia desconfia das atitudes de Celso. Samir afirma a Jasmin que não quer mais saber de Candinho. Estela conversa com as crianças sobre o cancelamento das aulas. Aladin visita Anabela no hospital. Ernesto e Tamires armam contra Mirtes e o Comendador. Sabiá explica a Candinho como pode encontrar novas pistas sobre seu filho. Estela faz compras para as crianças. Tales mostra a Dita um bilhete especial de um fã. Clóvis pede que o primo o ajude a fingir para Dita que é rico. Candinho encontra Celso e Araújo conversando. Quinzinho anuncia que quer a separação de Cunegundes.
Sexta, 15 de agosto
Cunegundes implora para Quinzinho reconsiderar, mas ele deixa o sítio. Celso e Araújo despistam Candinho. Sabiá busca por Simbá. Estela se diverte com as crianças, e Zulma sente ciúmes. Quinzinho confessa a Zé dos Porcos que ama Cunegundes e que está apenas dando uma lição nela. Celso diz a Zulma que a polícia não pode encontrar Simbá. Celso confronta Estela sobre seus segredos. Clóvis pede Dita em casamento. Sabiá questiona Zulma sobre Simbá.
Sábado, 16 de agosto
Zulma afirma que Simbá não vive na casa, mas Sabiá percebe que Zenaide reconhece o menino. Clóvis pressiona Dita sobre seu pedido de casamento, e ela afirma que gosta de Candinho. Celso pede que Estela dê uma chance ao amor dos dois. Zulma exige que as crianças finjam para Sabiá que não conhecem Simbá. Quinzinho pede abrigo a Candinho. Maria Divina conforta Cunegundes, que sofre com a falta de Quinzinho. Haydée passa mal, e Estela a acolhe no hospital. Zulma sabota os cafés de Zenaide e Sabiá, que acabam desmaiando. Clóvis procura Candinho.
