Resumo novela 'Êta Mundo Melhor' da semana: capítulos de 8/8 a 16/8

Candinho afirma que protegerá Samir, e que acredita que o menino não roubou seu camafeu. Medeia decide deixar o sítio. Dita recebe cartas de fãs. Tamires e Francine decidem gastar o dinheiro que Ernesto ganhou de Mirtes. Anabela volta para casa, e Estela cuida da irmã. Zulma pede ajuda a Ernesto para encontrar Samir. Clóvis convida Dita para sair. As crianças fazem greve de fome até que Samir retorne ao casarão. Medeia interrompe um encontro entre Asdrúbal e Margarida. Dita desconfia de Clóvis. Candinho leva Samir de volta para Zulma, e Celso se esconde do amigo.

Sábado, 9 de agosto

Candinho desconfia que há alguém escondido na casa de Zulma, que consegue despistá-lo. As crianças comemoram a volta de Samir, menos Simbá. Medeia e Margarida repreendem Asdrúbal. Celso oferece ajuda a Estela para arcar com os custos dos exames de Anabela. Candinho tenta se reaproximar de Dita. Zulma visita Candinho, e Policarpo a ataca novamente. Dita confessa a Margarida que gosta de Candinho. Ernesto e Tamires planejam um novo golpe. Clóvis e Zulma atrapalham o encontro de Dita e Candinho.

Segunda, 11 de agosto

Dita se irrita com a presença de Zulma, e decide deixar Candinho. Clóvis tenta beijar Dita, que se esquiva. Dita afirma a Margarida que Candinho e Zulma estão juntos. Estela diz a Lauro que conseguiu o dinheiro para os exames de Anabela. Araújo planeja um novo golpe contra a fábrica de Candinho, e Celso se preocupa com a reação de Estela se descobrir as falcatruas. Quinzinho e Cunegundes encontram a gruta das supostas esmeraldas, mas ficam presos no local. Tamires conhece um Comendador. Medeia provoca Zulma. Anabela se assusta com seu estado de saúde e divide com Estela.

Terça, 12 de agosto