Leonardo faz pedido inusitado na cama e Poliana Rocha reage: 'Não!'

Poliana Rocha, 48, foi pega de surpresa durante um momento íntimo e descontraído com o marido, o cantor Leonardo, 62.
O que aconteceu
Deitados na cama, o casal trocava carinhos quando o sertanejo, ao perceber que estava sendo gravado, fez um pedido inesperado. "Posso dar um beijo no subaco?", disse ele, se referindo de forma bem-humorada à axila da esposa.
A jornalista reagiu prontamente com um "não" e desligou a câmera, encerrando a gravação aos risos. O momento evidenciou o bom humor que marca a relação do casal, que está junto há 28 anos.
O episódio vem logo após outro gesto marcante de Leonardo. Poliana compartilhou recentemente que ganhou um filhote de cachorro, da raça Lulu da Pomerânia, como surpresa do marido, logo após ter desabafado sobre solidão. "Ontem, eu estava conversando com o Leonardo no telefone e falei: 'Estou meio para baixo'. [...] E hoje me chega essa belezura", contou emocionada na época. "Meu marido está sempre me surpreendendo. Graças a Deus".
