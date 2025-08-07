Leonardo faz pedido inusitado na cama e Poliana Rocha reage: 'Não!'

Poliana Rocha, 48, foi pega de surpresa durante um momento íntimo e descontraído com o marido, o cantor Leonardo, 62.

O que aconteceu

Deitados na cama, o casal trocava carinhos quando o sertanejo, ao perceber que estava sendo gravado, fez um pedido inesperado. "Posso dar um beijo no subaco?", disse ele, se referindo de forma bem-humorada à axila da esposa.

A jornalista reagiu prontamente com um "não" e desligou a câmera, encerrando a gravação aos risos. O momento evidenciou o bom humor que marca a relação do casal, que está junto há 28 anos.