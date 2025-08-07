Prédio é multado em R$ 190 mil por painel de 'Wandinha' no centro de SP

Um painel com pintura em referência à série "Wandinha" (Netflix), feito em um prédio no centro de São Paulo, é irregular pela Lei Cidade Limpa, diz a prefeitura.
O que aconteceu
Vistoriado na sexta-feira (1), o painel fere a lei que determina que intervenções artísticas não podem exibir direta ou indiretamente nomes, marcas, logotipos, produtos ou serviços de caráter comercial. O desenho fica em um prédio da Rua Ana Cintra, com vista para o Elevado Presidente João Goulart, mais conhecido como Minhocão.
O condomínio foi multado em R$ 190 mil, e tem prazo de cinco dias para remover a arte. Caso não cumpra a determinação, novas autuações serão aplicadas a cada 15 dias. Splash tentou contato com o condomínio, mas sem sucesso. O espaço permanece aberto para um posicionamento.
A pintura tem elementos reconhecidos da série, como o desenho da personagem principal e da "mãozinha". Não há, no entanto, referência explícita à Netflix ou ao título da produção. O streaming não respondeu aos contatos da reportagem.
A reportagem também tentou contato por telefone e mensagem com Aline Bispo, responsável pela arte, mas sem resposta. No Instagram, Aline contou que buscou referências na construção da família Addams para criar o painel. "Uma das coisas que mais me atraía era olhar para a história dessa família, que nasce a partir de uma sátira ao olhar que os estadunidenses protestantes tinham em relação às famílias imigrantes latinas, especialmente mexicanas", escreveu a artista visual.
O perfil da Netflix Brasil divulgou imagens do painel no domingo (03). "Tão bom ver o humor contagiante da Wandinha tomando as ruas de São Paulo... A parte 1 da 2ª temporada estreia já na quarta-feira, dia 6 de agosto!", diz a legenda do post feito no Instagram.
Está em São Paulo e quer ver isso com seus próprios olhos? Vai lá no Minhocão, perto da estação Santa Cecília do metrô. Boa sorte. Netflix
A publicação rendeu críticas e questionamentos. "O graffiti tá lindo! Mas ué, já tá podendo fazer propaganda de novo em prédio de SP e não tô sabendo?", perguntou um seguidor. "Os grafites do Minhocão eram para ser arte, não mercham", disse outro.
Um outdoor com divulgação de Wandinha também pode ser visto na cidade de Xique-Xique (BA). Diferente de São Paulo, a legislação cidade permite publicidade com outdoors.
A Netflix assumiu a responsabilidade pelo painel na cidade baiana. "Não é meme! Levei a Wandinha para Xique-Xique".
A campanha de marketing de "Wandinha" foi a maior já realizada pela Netflix para uma produção original. A empresa firmou parcerias com marcas como Nubank, Guaraná e Cheetos.
A reportagem também entrou em contato com a La Baraque Creative, agência responsável pela execução do mural, mas não obteve resposta até a publicação dessa reportagem. O espaço segue aberto.
