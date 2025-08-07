Prédio é multado em R$ 190 mil por painel de 'Wandinha' no centro de SP

A pintura tem elementos reconhecidos da série, como o desenho da personagem principal e da "mãozinha". Não há, no entanto, referência explícita à Netflix ou ao título da produção. O streaming não respondeu aos contatos da reportagem.

A reportagem também tentou contato por telefone e mensagem com Aline Bispo, responsável pela arte, mas sem resposta. No Instagram, Aline contou que buscou referências na construção da família Addams para criar o painel. "Uma das coisas que mais me atraía era olhar para a história dessa família, que nasce a partir de uma sátira ao olhar que os estadunidenses protestantes tinham em relação às famílias imigrantes latinas, especialmente mexicanas", escreveu a artista visual.

O perfil da Netflix Brasil divulgou imagens do painel no domingo (03). "Tão bom ver o humor contagiante da Wandinha tomando as ruas de São Paulo... A parte 1 da 2ª temporada estreia já na quarta-feira, dia 6 de agosto!", diz a legenda do post feito no Instagram.

Está em São Paulo e quer ver isso com seus próprios olhos? Vai lá no Minhocão, perto da estação Santa Cecília do metrô. Boa sorte. Netflix

Publicação da Netflix Imagem: Reprodução/Instagram

A publicação rendeu críticas e questionamentos. "O graffiti tá lindo! Mas ué, já tá podendo fazer propaganda de novo em prédio de SP e não tô sabendo?", perguntou um seguidor. "Os grafites do Minhocão eram para ser arte, não mercham", disse outro.