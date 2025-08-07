Oruam acumula R$ 40,5 mil em multas ao Ibama; ele teve 4 animais silvestres

Oruam, 24, preso por tentativa de homicídio e mais sete crimes, também tem pendências com o Ibama: ele acumula R$ 40.500 em multas com o órgão que fiscaliza o meio ambiente. A informação foi publicada inicialmente pelo Metrópoles e confirmada por Splash, que teve acesso aos autos das infrações.
Procurando pela reportagem, o Ibama afirma que o tráfico de animais silvestres representa uma das principais ameaças à biodiversidade brasileira. "Contribuindo para a diminuição das populações de espécies nativas e o desequilíbrio ecológico", diz nota. Leia abaixo na íntegra.
O que aconteceu
Oruam passou a ser investigado em 2023, após ser denunciado ao Fala.br, do Ibama. Ele foi notificado pelo órgão para que apresentasse as documentações dos animais, mas não respondeu.
Em novembro do mesmo ano, o rapper recebeu duas autuações. A primeira, por ter quatro animais silvestres em sua residência: um gato-maracajá, uma arara-vermelha; um papagaio-verdadeiro e um macaco-prego.
Na época, o artista mostrava frequentemente o gato batizado de "Malandrex", avaliado em R$ 100 mil. Por essa infração, foi multado em R$ 20.500 — até o momento, o pagamento do valor total de R$ 40.500 não foi efetuado.
A raça, considerada a mais cara do mundo, é o resultado do cruzamento direto de um Serval com um gato doméstico. Eles podem chegar a 60 cm de altura e pesar até 25 kg.
Além de manter os animais silvestres em casa, Oruam também foi autuado por dificultar a ação do poder público no exercício de atividades de fiscalização ambiental. No caso, ele deixou de atender a notificação, e recebeu outra multa de R$ 20.500.
A reportagem entrou em contato com a assessoria do rapper, mas não teve resposta até a publicação desse texto. O espaço segue aberto.
Nota do Ibama
A partir de denúncia registrada na plataforma Fala.Br, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) iniciou, em junho de 2023, apuração sobre a manutenção em cativeiro de animais silvestres na residência de Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, conhecido por Oruam, no Rio de Janeiro. No mês seguinte, o infrator foi notificado pelo Ibama para que apresentasse a documentação de origem legal dos animais silvestres em sua posse, os quais eram exibidos em redes sociais. Entretanto, ele não respondeu à notificação.
Em novembro daquele ano, agentes do Ibama lavraram autos de infração pelo fato de Mauro manter em cativeiro quatro espécimes da fauna silvestre sem autorização da autoridade ambiental competente e por dificultar a ação do Poder Público no exercício de atividades de fiscalização ambiental, já que não respondeu à notificação anterior. O total de multas aplicadas foi de R$ 40,5 mil. Até o momento, o infrator não efetuou o pagamento.
O tráfico de animais silvestres representa uma das principais ameaças à biodiversidade brasileira, contribuindo para a diminuição das populações de espécies nativas e o desequilíbrio ecológico. Considerado crime ambiental, o tráfico de animais pode resultar em multas e até em detenção, conforme a Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998).
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.