Oruam acumula R$ 40,5 mil em multas ao Ibama; ele teve 4 animais silvestres

Oruam, 24, preso por tentativa de homicídio e mais sete crimes, também tem pendências com o Ibama: ele acumula R$ 40.500 em multas com o órgão que fiscaliza o meio ambiente. A informação foi publicada inicialmente pelo Metrópoles e confirmada por Splash, que teve acesso aos autos das infrações.

Procurando pela reportagem, o Ibama afirma que o tráfico de animais silvestres representa uma das principais ameaças à biodiversidade brasileira. "Contribuindo para a diminuição das populações de espécies nativas e o desequilíbrio ecológico", diz nota. Leia abaixo na íntegra.

O que aconteceu

Oruam passou a ser investigado em 2023, após ser denunciado ao Fala.br, do Ibama. Ele foi notificado pelo órgão para que apresentasse as documentações dos animais, mas não respondeu.