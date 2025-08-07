'Não tem sido fácil': como família lida com problemas de saúde de Faustão

Internado desde 21 de maio, Fausto Silva, 75, foi submetido a transplante de fígado e a um retransplante renal, no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Afastado de 2023 da TV, o apresentador tem enfrentado problemas de saúde que tem mudado a vida da família.

"Te muda fundamentalmente"

Lara Silva, 26, declarou que os desafios da saúde de Faustão exige resiliência para lidar com a dor do pai. "É uma coisa que a maioria das pessoas passa, você ter que enfrentar a fragilidade dos seus pais. Isso é algo muito desafiador, é uma coisa que te muda fundamentalmente. Não tem como não mudar", disse a cantora em entrevista para Revista Quem.

Em entrevista para Splash no Lollapalooza 2025, João Silva, disse que criou 'casca' após o pai passar pelos transplantes de coração e rim. "Acho que a gente cria uma casca. Depois que passa por alguma coisa séria".