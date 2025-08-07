Ex-BBB ganha R$ 500 por dia como motorista de app: 'Mais que professor'

O ex-BBB Michel Nogueira, 34, se tornou motorista de aplicativo pós-reality e contou que recebe mais trabalhando com o aplicativo do que ganhava como professor.
Ele disse não concordar com o rótulo de "planta" que recebeu e que o pós-reality está sendo um desafio. "A gente imagina uma coisa e acontece tudo muito diferente, mas tô muito feliz com o que tá acontecendo. Porque eu já tinha minha vida tudo certinho, né?", explicou no Central Splash com Barbara Saryne e Gabriel Perline.
Ex-professor de Geografia, agora atua como motorista de app por conta da rotina como influenciador. Segundo Michel, é necessário ter mais flexibilidade para poder viajar e lidar com os compromissos, por isso optou pelas corridas.
Eu era concursado, mas não consegui voltar para essa. Participei do programa e colho os frutos até hoje. E não voltei para a sala de aula por isso Michel Nogueira
Michel explicou que já foi motorista antes e não liga para as críticas que recebe nas redes. "Sou uma pessoa muito simples. Era professor e caixa móvel em evento de final de semana. Sempre tive profissões variadas e eu não deixei de ser eu. Ter experiências novas na minha vida foi uma das coisas que me moveu muito a entrar no Big Brother."
As corridas de aplicativo são feitas com o carro que ele ganhou no Big Brother no ano passado. O mineiro disse que os passageiros ficam surpresos ao entrar no veículo: "Nossa, esse é o carro que veio do Big Brother'. Eu falo, 'É, gente, é esse carro mesmo, é o próprio'. Cuido muito bem".
O ex-BBB revelou que ganha R$ 500 por 10 horas de trabalho no dia como motorista. Ele combina o faturamento com publicidades nas redes sociais para se manter: "É um dinheiro bom e no final de semana melhora".
Cotado para a Fazenda, Michel fez suspense sobre a possível participação, mas garantiu que, se encontrar Davi Britto, bateria de frente. "Acho que eu responderia ele na mesma moeda. Fui muito cauteloso antes no Big Brother. Não cair nas pilhas que ele coloca, porque ele coloca muito, e sempre falar, porque tem hora que ele não deixa você falar", disse sobre como lidaria com o campeão da edição de 2024 do BBB.
