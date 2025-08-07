Ex-BBB ganha R$ 500 por dia como motorista de app: 'Mais que professor'

Eu era concursado, mas não consegui voltar para essa. Participei do programa e colho os frutos até hoje. E não voltei para a sala de aula por isso Michel Nogueira

Michel explicou que já foi motorista antes e não liga para as críticas que recebe nas redes. "Sou uma pessoa muito simples. Era professor e caixa móvel em evento de final de semana. Sempre tive profissões variadas e eu não deixei de ser eu. Ter experiências novas na minha vida foi uma das coisas que me moveu muito a entrar no Big Brother."

As corridas de aplicativo são feitas com o carro que ele ganhou no Big Brother no ano passado. O mineiro disse que os passageiros ficam surpresos ao entrar no veículo: "Nossa, esse é o carro que veio do Big Brother'. Eu falo, 'É, gente, é esse carro mesmo, é o próprio'. Cuido muito bem".

O ex-BBB revelou que ganha R$ 500 por 10 horas de trabalho no dia como motorista. Ele combina o faturamento com publicidades nas redes sociais para se manter: "É um dinheiro bom e no final de semana melhora".

Cotado para a Fazenda, Michel fez suspense sobre a possível participação, mas garantiu que, se encontrar Davi Britto, bateria de frente. "Acho que eu responderia ele na mesma moeda. Fui muito cauteloso antes no Big Brother. Não cair nas pilhas que ele coloca, porque ele coloca muito, e sempre falar, porque tem hora que ele não deixa você falar", disse sobre como lidaria com o campeão da edição de 2024 do BBB.