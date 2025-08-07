Maytê Piragibe diz que ex ameaçou processá-la por expor traições

Maytê Piragibe postou um vídeo no Instagram falando sobre a repercussão de seu desabafo sobre o relacionamento com o ator Marlos Cruz.
O que aconteceu
Ela diz que o ex ameaçou processá-la. "O genitor ameaçou me processar, acreditam? E minha sensação real é que tirei uma coleira de ferro que há 14 anos estrangula meu pescoço", disse a atriz.
Maytê afirma que estava "sem filtro" no podcast onde revelou as traições do ex. "Fiquei muito nervosa porque no dia eu não tive filtro. Pela primeira vez eu soltei essa dor", refletiu.
A atriz agradece o apoio que recebeu após fazer o relato. "Dá vontade de chorar, a quantidade de depoimentos falando da história de vocês e reconhecendo a minha história, me amparando também, me dando esse suporte. É uma rede de apoio que é muito valiosa e especial", disse Maytê.
Traições 'barra pesada'
No podcast Mil e Uma Tretas, Maytê detalhou o que passou durante o "relacionamento tóxico". "Sofri muitas traições. Hoje, a Violeta, sabe. Nos últimos dois anos, contei a ela".
Me traiu com a babá, com amigas que frequentavam minha casa. Traição barra pesada. Ele tinha um Facebook falso, é falsidade ideológica, se portava como outra pessoa. Fazia encontro. Me traiu muito Descobri da babá na pré-separação. Foi um tapa na cara para tirar ele fora de casa. Estava insustentável, era muito ciúmes dele. Geralmente, relações tóxicas, o homem começa a criar todos os demônios que ele vive... Sempre fui leal, monogâmica.
No papo sobre maternidade solo, atriz disse que separação não foi fácil, mas necessária. "Eu decidi por ela. Nem pensava nas minhas dores, só pensava que não queria que ela crescesse em um ambiente tóxico e cheio de brigas... Foi com muita ofensa, dor, abandono, fui descobrindo aos poucos... O laço foi, o cordão umbilical. Ela tinha 3 anos. Ele era esse tio que pegava ela pouco, quando desse, sumia, vinha quando dava",
Mayte relatou que o pai não dá suporte financeiro e emocional. "É risível... Posso contar quantas vezes ela dormiu com ele nesses anos. Nesse tempo, a gente faz tudo, né? Mamadeira, roupinha, tudo, para não faltar nada. O pai não compra nem o básico, um pijama. Esse início, que a gente está descobrindo ser mãe... Sensação de abandono".
Splash tenta contato com Marlos Cruz. Espaço segue aberto para que ator possa se pronunciar sobre as falas da ex-esposa.
Maytê Piragibe se casou com Marlos Cruz em 2010. Relação terminou em 2013, quando Violeta tinha 3. Atualmente, ela vive seu primeiro relacionamento após 11 anos com o surfista Leonardo Balthazar.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.