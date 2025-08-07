Maytê Piragibe diz que ex ameaçou processá-la por expor traições

A atriz agradece o apoio que recebeu após fazer o relato. "Dá vontade de chorar, a quantidade de depoimentos falando da história de vocês e reconhecendo a minha história, me amparando também, me dando esse suporte. É uma rede de apoio que é muito valiosa e especial", disse Maytê.

Traições 'barra pesada'

No podcast Mil e Uma Tretas, Maytê detalhou o que passou durante o "relacionamento tóxico". "Sofri muitas traições. Hoje, a Violeta, sabe. Nos últimos dois anos, contei a ela".

Me traiu com a babá, com amigas que frequentavam minha casa. Traição barra pesada. Ele tinha um Facebook falso, é falsidade ideológica, se portava como outra pessoa. Fazia encontro. Me traiu muito Descobri da babá na pré-separação. Foi um tapa na cara para tirar ele fora de casa. Estava insustentável, era muito ciúmes dele. Geralmente, relações tóxicas, o homem começa a criar todos os demônios que ele vive... Sempre fui leal, monogâmica.

No papo sobre maternidade solo, atriz disse que separação não foi fácil, mas necessária. "Eu decidi por ela. Nem pensava nas minhas dores, só pensava que não queria que ela crescesse em um ambiente tóxico e cheio de brigas... Foi com muita ofensa, dor, abandono, fui descobrindo aos poucos... O laço foi, o cordão umbilical. Ela tinha 3 anos. Ele era esse tio que pegava ela pouco, quando desse, sumia, vinha quando dava",