Machine Gun Kelly diz que só come duas vezes por semana: 'Bastante água'

Machine Gun Kelly, 35, revelou que só come, aproximadamente, duas vezes por semana, substituindo refeições por água.
O que aconteceu
Em um bate-papo com os amigos, ele contou que não faz muitas refeições e costuma beber água. "Eu não como de fato. Eu só bebo bastante água", disse em vídeo publicado no Instagram.
Os amigos questionaram se ele faz jejum, e ele confirmou. "Tipo, eu comi esse hambúrguer porque estamos gravando e é do meu parceiro, entendeu?", acrescentou. "Ok, mas se nós não estivéssemos gravando, o que você teria comeria como jantar?", perguntou um dos homens. "Provavelmente água", respondeu o artista.
O grupo ficou chocado e perguntou se ele se sente fraco ou tonto, e o cantor declarou que sim. "Ah, sim, às vezes. Eu como, tipo, umas duas vezes por semana".
De acordo com Machine Gun Kelly, as suas refeições consistem em caldo de ossos com kimchi e chucrute. "Porque tem probióticos, sabe? Porque o que acontece quando você faz esses jejuns com água, é doido... porque também mata todas as bactérias boas em você. Então você precisa colocar probióticos".
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.