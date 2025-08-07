Lucimar descobre 2 novidades em 'Vale Tudo': uma boa e outra constrangedora

Ainda neste capítulo: Raquel apresenta Walter aos funcionários da Paladar. Leila procura Renato para propor um perfil seu na revista de bordo da TCA. Walter passa para Odete todas as anotações sobre a Paladar.

Depois de uma passagem de tempo, Marco Aurélio se surpreende com uma matéria na revista da TCA sobre Leila. Solange dorme durante uma reunião da Tomorrow.

Odete avisa a Walter que ele sabotará a Paladar. Solange descobre que está grávida. Sardinha pergunta a Solange de quem é o bebê.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

