Lindsay Lohan 'envelheceu com a personagem' de 'Sexta-feira Muito Louca'

Vinte e dois anos após o sucesso original, "Uma Sexta-Feira Muito Louca" ganha uma sequência que promete reconectar o público aos personagens icônicos e às lições atemporais da história. Em entrevista exclusiva enviada à Splash, Lindsay Lohan e a estreante Julia Butters revelaram os bastidores de "Uma Sexta-Feira Mais Louca Ainda", que chega hoje aos cinemas brasileiros.
Questionada sobre como foi retomar o papel de Anna, que interpretou aos 17 anos, Lohan não escondeu a naturalidade do processo. "Envelheci junto com a personagem. Hoje, como mãe, entendi Anna de formas novas, mas foi orgânico". Em 2023, a atriz teve seu primeiro filho, Luai Shammas.
Lohan também destacou a emoção de reencontrar Jamie Lee Curtis.
Mantivemos contato por 20 anos. Trabalhar com ela de novo foi como voltar no tempo.
No novo filme, Jamie Lee Curtis e Lohan revivem suas personagens Tess e Anna Coleman. A história se passa anos depois que mãe e filha passaram pela crise de identidade. Agora, Anna tem uma filha e uma futura enteada. Enquanto elas enfrentam os desafios que surgem quando duas famílias se unem, elas precisam passar pelo mesma troca de corpos.
Para Julia Butters, que vive Harper, a filha de Anna, a oportunidade foi um sonho de fã realizado. "Amava o primeiro filme! Quando soube da sequência, fiquei louca para participar". Sobre sua personagem, a jovem atriz revelou: "Li o roteiro e me apaixonei pela Harper. Era o papel perfeito".
O que explica a longevidade da franquia? Para Lohan, a resposta está na empatia. "A mensagem de 'se colocar no lugar do outro' é universal. Mostramos como relações familiares moldam quem somos". Butters complementou: "É a nostalgia! O público cresceu com esses personagens e agora os revisitam com novas perspectivas".
A dupla também destacou o cenário como personagem. "Los Angeles é essencial - a cidade define Anna e Tess", explicou Lohan, sobre a decisão de manter a locação original.
