Karol Lannes detalha sobre emagrecimento: 'Muito esforço por trás'

Karol Lannes, 25, comentou sobre seu processo de emagrecimento nas redes sociais.
O que aconteceu
Atriz admitiu que o emagrecimento tem exigido muito esforço. Ela detalhou em um vídeo postado ontem (6) no Instagram.
Ex-artista mirim de "Avenida Brasil" (Globo) mostrou as vitaminas e minerais que tem tomado. "Depois vão dizer que foi só a 'medicação', mas tem muito esforço por trás", reiterou no story.
Além da readequação de hábitos, Karol Lannes contou que está usando Mounjaro para emagrecer. O medicamento é recomendado para tratar a obesidade.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.