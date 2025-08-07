Karol Lannes detalha sobre emagrecimento: 'Muito esforço por trás'

Karol Lannes, 25, comentou sobre seu processo de emagrecimento nas redes sociais.

O que aconteceu

Atriz admitiu que o emagrecimento tem exigido muito esforço. Ela detalhou em um vídeo postado ontem (6) no Instagram.

Ex-artista mirim de "Avenida Brasil" (Globo) mostrou as vitaminas e minerais que tem tomado. "Depois vão dizer que foi só a 'medicação', mas tem muito esforço por trás", reiterou no story.