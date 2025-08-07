Internado desde maio, Faustão passa por novos transplantes em SP; entenda

O apresentador Fausto Silva, 75, foi submetido a transplante de fígado e a um retransplante renal no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.

O que aconteceu

Segundo boletim médico, apresentador está internado desde 21 de maio devido a uma infecção bacteriana aguda com sepse. Durante o período, passou por controle infeccioso e reabilitação clínica e nutricional, para estabilização do quadro de saúde.

O novo transplante renal já estava planejado há um ano e foi realizado hoje, um dia após transplante de fígado. Os procedimentos ocorreram após o Einstein ser acionado pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo e confirmar a compatibilidade dos órgãos doados por doador único.