Heidi Klum posa nua em ensaio sensual em ilha paradisíaca

Heidi Klum, 52, posou nua em sua rede social.
O que aconteceu
Modelo posou sem roupas em um lugar paradisíaco. Ela fez a postagem hoje (7) em seu perfil no Instagram.
Apresentadora apareceu deitada de costas empinando o bumbum. No ensaio sensual, ainda surgiu com o cabelo bagunçado e unhas vermelhas.
Heidi Klum fez a foto sensual em St. Barth, uma ilha francesa localizada no Caribe. Ela bloqueou os comentários, impedindo que os seguidores se manifestassem sobre a publicação.
