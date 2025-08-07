SplashUOL
Assine UOL
Celebs

Heidi Klum posa nua em ensaio sensual em ilha paradisíaca

Colaboração para Splash, em São Paulo
Heidi Klum mostra ensaio sensual no Caribe
Heidi Klum mostra ensaio sensual no Caribe Imagem: Reprodução/Instagram

Heidi Klum, 52, posou nua em sua rede social.

O que aconteceu

Modelo posou sem roupas em um lugar paradisíaco. Ela fez a postagem hoje (7) em seu perfil no Instagram.

Apresentadora apareceu deitada de costas empinando o bumbum. No ensaio sensual, ainda surgiu com o cabelo bagunçado e unhas vermelhas.

Heidi Klum fez a foto sensual em St. Barth, uma ilha francesa localizada no Caribe. Ela bloqueou os comentários, impedindo que os seguidores se manifestassem sobre a publicação.

Heidi Klum posa nua em ilha no Caribe
Heidi Klum posa nua em ilha no Caribe Imagem: Reprodução/Instagram

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.