Heidi Klum posa nua em ensaio sensual em ilha paradisíaca

Heidi Klum, 52, posou nua em sua rede social.

O que aconteceu

Modelo posou sem roupas em um lugar paradisíaco. Ela fez a postagem hoje (7) em seu perfil no Instagram.

Apresentadora apareceu deitada de costas empinando o bumbum. No ensaio sensual, ainda surgiu com o cabelo bagunçado e unhas vermelhas.