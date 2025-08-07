Ex-casal, Felipe Folgosi reencontra Patrícia De Sabrit: 'Bom te rever'

Felipe Folgosi, 51, postou uma foto com Patrícia De Sabrit, 50, que foi seu par romântico dentro e fora das telas.

O que aconteceu

Intérprete de Alef em "Olho no Olho" (Globo) posou com a ex-namorada ontem (6) no Instagram. Os dois contracenaram juntos na novela exibida entre 1993 e 1994.

Ator assistiu à peça "Jersey Boys - O Musical" e celebrou o reencontro. "Fui na pré-estreia do incrível espetáculo e olha quem encontro! Namoramos, fomos par romântico e continuamos amigos há mais de trinta anos. Sempre bom te rever!", reforçou na legenda.