Faustão é internado em São Paulo

Fausto Silva, 75, está internado novamente no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. A informação foi confirmada pelo hospital, que não forneceu mais detalhes do que o apresentador tem.

Procurada, a assessoria de Faustão disse que não há informações adicionais. Segundo o SBTNews, ele trata uma infecção na perna.

Faustão passou por diversas internações nos últimos meses. A última que se tornou pública —a família tem sido bem discreta sobre a saúde do apresentador— foi em abril, e só foi revelada em maio, quando Faustão já havia recebido alta.