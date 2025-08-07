Perdeu 52 kg: sertanejo Fabiano Menotti surpreende fãs com antes e depois

Fabiano Menotti publicou foto com antes e depois Imagem: Reprodução/ Instagram

A motivação inicial veio de casa. Fabiano revelou que foi a esposa, Gabriela, quem o incentivou a começar. "Meu maior incentivo: minha mulher mandou!", brincou ele.

Cantor disse que Gabriela optou por uma abordagem acolhedora, sem pressões. Em vez de cobrança, ofereceu apoio e compreensão, algo o que fez toda a diferença, segundo Menotti. Nos comentários, Gaby Menotti elogiou o marido: "Orgulho de você!!! Esforçado, disciplinado! Te amo".

Fabiano Menotti e a esposa, Gabriela Imagem: Reprodução/Instagram

Para emagrecer, Fabiano Menotti seguiu cinco estratégias, incluindo o uso de medicamentos. Além de ter acompanhamento médico profissional, apostou em uma alimentação equilibrada, suplementação, rotina intensa de treinos, até mesmo após apresentações e longas viagens, e uso de medicamentos sob orientação, como a "vacinazinha", apelido dado a remédios como Ozempic ou Mounjaro.