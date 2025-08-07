SplashUOL
Perdeu 52 kg: sertanejo Fabiano Menotti surpreende fãs com antes e depois

Colaboração para Splash, em São Paulo
Atualizada em
Fabiano Menotti
Fabiano Menotti Imagem: Reprodução

Fabiano Menotti, 47, da dupla com César Menotti, surpreendeu os fãs ao revelar que já eliminou 52 kg nas redes sociais.

O que aconteceu

Menotti destacou que saúde é sua prioridade e que ainda não chegou ao objetivo final. "Fácil não é. Mas impossível também não!", escreveu o sertanejo em seu Instagram.

Fabiano Menotti publicou foto com antes e depois
Fabiano Menotti publicou foto com antes e depois Imagem: Reprodução/ Instagram

A motivação inicial veio de casa. Fabiano revelou que foi a esposa, Gabriela, quem o incentivou a começar. "Meu maior incentivo: minha mulher mandou!", brincou ele.

Cantor disse que Gabriela optou por uma abordagem acolhedora, sem pressões. Em vez de cobrança, ofereceu apoio e compreensão, algo o que fez toda a diferença, segundo Menotti. Nos comentários, Gaby Menotti elogiou o marido: "Orgulho de você!!! Esforçado, disciplinado! Te amo".

Fabiano Menotti e a esposa, Gabriela
Fabiano Menotti e a esposa, Gabriela Imagem: Reprodução/Instagram

Para emagrecer, Fabiano Menotti seguiu cinco estratégias, incluindo o uso de medicamentos. Além de ter acompanhamento médico profissional, apostou em uma alimentação equilibrada, suplementação, rotina intensa de treinos, até mesmo após apresentações e longas viagens, e uso de medicamentos sob orientação, como a "vacinazinha", apelido dado a remédios como Ozempic ou Mounjaro.

Fabiano alertou que remédios como Ozempic não funcionam sozinhos. "Eles ajudam, mas são parte de um processo. É preciso mudar hábitos, treinar, comer bem", reforçou, lembrando que o uso sem acompanhamento pode causar perda de massa muscular e queda de energia.

