Perdeu 52 kg: sertanejo Fabiano Menotti surpreende fãs com antes e depois

Fabiano Menotti, 47, da dupla com César Menotti, surpreendeu os fãs ao revelar que já eliminou 52 kg nas redes sociais.
O que aconteceu
Menotti destacou que saúde é sua prioridade e que ainda não chegou ao objetivo final. "Fácil não é. Mas impossível também não!", escreveu o sertanejo em seu Instagram.
A motivação inicial veio de casa. Fabiano revelou que foi a esposa, Gabriela, quem o incentivou a começar. "Meu maior incentivo: minha mulher mandou!", brincou ele.
Cantor disse que Gabriela optou por uma abordagem acolhedora, sem pressões. Em vez de cobrança, ofereceu apoio e compreensão, algo o que fez toda a diferença, segundo Menotti. Nos comentários, Gaby Menotti elogiou o marido: "Orgulho de você!!! Esforçado, disciplinado! Te amo".
Para emagrecer, Fabiano Menotti seguiu cinco estratégias, incluindo o uso de medicamentos. Além de ter acompanhamento médico profissional, apostou em uma alimentação equilibrada, suplementação, rotina intensa de treinos, até mesmo após apresentações e longas viagens, e uso de medicamentos sob orientação, como a "vacinazinha", apelido dado a remédios como Ozempic ou Mounjaro.
Fabiano alertou que remédios como Ozempic não funcionam sozinhos. "Eles ajudam, mas são parte de um processo. É preciso mudar hábitos, treinar, comer bem", reforçou, lembrando que o uso sem acompanhamento pode causar perda de massa muscular e queda de energia.
