Fã com nanismo defende Nattan após homem ganhar dinheiro para beijá-la

A influenciadora Marileide Fernandes, conhecida como Delicinha, 46, saiu em defesa do cantor Nattan, 26, após críticas por oferecer R$ 1 mil para que um homem a beijasse em show, em Recife (PE).
O que aconteceu
Ao Extra, a influenciadora declarou que não se sentiu ofendida e desrespeitada por ela ter decidido subir no palco para participar da dinâmica do cantor. Ela classificou a repercussão como "ridícula" por atuar com produção de conteúdo na internet e gostar de diversão.
Acho toda essa repercussão ridícula. Não me senti ofendida. Foi um momento de alegria no palco. Não teve nada de capacitismo ali. Primeiro, porque fui eu quem me ofereceu para subir no palco. Segundo, porque sou influenciadora e adoro entretenimento. Aquilo, para mim, foi tudo o que eu queria. Ele nem estava me vendo. Eu é que fiquei pedindo para subir no palco.
Delicinha
Ela ainda contou que foi muito bem tratada por Nattan em conversa nos bastidores do evento. "Ele me tratou super bem, me deu toda a atenção do mundo. É uma pessoa maravilhosa."
A Associação Nanismo Brasil (Annabra) se manifestou contra Nattan por expor Marileide Fernandes ao "ridículo". A entidade também informou que vai levar o caso ao Ministério Público.
Delicinha trabalha como influenciadora digital há dez anos. Ela soma mais de 580 mil seguidores nas redes sociais e sonha em conseguir viver de seu trabalho na internet. "Já fui cobradora de ônibus, secretária, caixa de supermercado, frentista, vendedora de loja e trabalhei em confecção".
Entenda o caso
Nattan compartilhou um vídeo em que aparece oferecendo R$ 1.000 para um homem beijar uma mulher com nanismo durante show.
Mulher foi colocada em cima de um banco após subir ao palco. "Ela faz piada com ela mesmo", disse o cantor. Em seguida, ele afirmou que o beijo de língua precisava durar 50 segundos. Após segurar a câmera do homem e filmar o beijo, Nattan riu da situação e seguiu cantando.
Atitude do músico gerou polêmica, e o artista foi criticado nas redes sociais. Episódio aconteceu no último sábado (2), durante a Festa de Agosto, em São Lourenço da Mata (PE). Homem que subiu ao palco é cinegrafista e estava trabalhando no local.
A Associação Nanismo Brasil (Annabra) divulgou uma nota oficial para repudiar o ocorrido. "O fato de uma pessoa com nanismo, em determinado momento, consentir ou participar de uma cena como essa não significa que toda a comunidade aceite ou ache engraçado", diz o comunicado enviado a Splash.
Atitudes como esta reforçam o preconceito e transformam corpos em entretenimento. A exposição de uma mulher com deficiência, em um ato de escárnio público, fere não apenas a vítima direta, mas toda a nossa comunidade, que diariamente luta por respeito, acesso à saúde, educação e inclusão social.
Annabra informou que vai denunciar caso na Justiça. "Não ficaremos calados. Fazemos um apelo à sociedade, à mídia e aos artistas: que usem seus espaços e talentos para promover respeito, inclusão e consciência, não para retroalimentar preconceitos históricos."
A reportagem entrou em contato com a equipe de Nattan. A reportagem será atualizada caso o artista se manifeste sobre o caso.
A página Rainha Matos divulgou um suposto comentário de Nattan nas redes sociais, mas não especifica o post em que foi escrito. "Foram R$ 1 mil reais para cada, não paguei só para ele não. Sempre são R$ 1 mil para o casal. Faço isso em quase todo show e com todo mundo. Sobe no palco e beija quem quer. E os anões podem colar comigo, aqui é só benefício."
