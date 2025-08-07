Fã com nanismo defende Nattan após homem ganhar dinheiro para beijá-la

Atitude do músico gerou polêmica, e o artista foi criticado nas redes sociais. Episódio aconteceu no último sábado (2), durante a Festa de Agosto, em São Lourenço da Mata (PE). Homem que subiu ao palco é cinegrafista e estava trabalhando no local.

A Associação Nanismo Brasil (Annabra) divulgou uma nota oficial para repudiar o ocorrido. "O fato de uma pessoa com nanismo, em determinado momento, consentir ou participar de uma cena como essa não significa que toda a comunidade aceite ou ache engraçado", diz o comunicado enviado a Splash.

Atitudes como esta reforçam o preconceito e transformam corpos em entretenimento. A exposição de uma mulher com deficiência, em um ato de escárnio público, fere não apenas a vítima direta, mas toda a nossa comunidade, que diariamente luta por respeito, acesso à saúde, educação e inclusão social.

Annabra informou que vai denunciar caso na Justiça. "Não ficaremos calados. Fazemos um apelo à sociedade, à mídia e aos artistas: que usem seus espaços e talentos para promover respeito, inclusão e consciência, não para retroalimentar preconceitos históricos."

A reportagem entrou em contato com a equipe de Nattan. A reportagem será atualizada caso o artista se manifeste sobre o caso.

A página Rainha Matos divulgou um suposto comentário de Nattan nas redes sociais, mas não especifica o post em que foi escrito. "Foram R$ 1 mil reais para cada, não paguei só para ele não. Sempre são R$ 1 mil para o casal. Faço isso em quase todo show e com todo mundo. Sobe no palco e beija quem quer. E os anões podem colar comigo, aqui é só benefício."