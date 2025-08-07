SplashUOL
'Êta Mundo Melhor!': personagens inusitados fazem greve de fome

Colaboração para Splash, em São Paulo
Asdrúbal (Luis Miranda), Estela (Larissa Manoela), Zulma (Heloísa Périssé), Celso (Rainer Cadete), Ernesto (Eriberto Leão), Zenaide (Evelyn Castro), Picolé (Isaac Amendoim), Cunegundes (Elizabeth Savala), Candinho (Sergio Guizé), Dita (Jeniffer Nascimento), Quinzinho (Ary Fontoura) e Samir (Davi Malizia) em 'Êta Mundo Melhor' Imagem: Fábio Rocha/Globo

Amanhã, sexta-feira (8), em "Êta Mundo Melhor!" (Globo), Candinho afirma que protegerá Samir, e que acredita que o menino não roubou seu camafeu. Medeia decide deixar o sítio. Dita recebe cartas de fãs.

Tamires e Francine decidem gastar o dinheiro que Ernesto ganhou de Mirtes. Anabela volta para casa, e Estela cuida da irmã. Zulma pede ajuda a Ernesto para encontrar Samir. Clóvis convida Dita para sair.

As crianças fazem greve de fome até que Samir retorne ao casarão. Medeia interrompe um encontro entre Asdrúbal e Margarida. Dita desconfia de Clóvis. Candinho leva Samir de volta para Zulma, e Celso se esconde do amigo.

A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

