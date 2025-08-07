Eliana revela choque com fofoca sobre seu corpo na Globo: 'Absurdo'

Eliana, 52, confidenciou que ficou chocada ao saber que havia uma fofoca nos corredores da Globo sobre supostamente utilizar calcinha de enchimento para o bumbum.

O que aconteceu

Em debate sobre fofoca no Saia Justa (GNT), Eliana tomou a palavra para revelar que ficou surpresa ao descobrir que o seu corpo era tema de fuxico nos corredores na Globo. Circulava uma história no canal de que ela utilizava calcinha de enchimento para o bumbum.