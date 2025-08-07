Eliana revela choque com fofoca sobre seu corpo na Globo: 'Absurdo'

Eliana, 52, confidenciou que ficou chocada ao saber que havia uma fofoca nos corredores da Globo sobre supostamente utilizar calcinha de enchimento para o bumbum.
O que aconteceu
Em debate sobre fofoca no Saia Justa (GNT), Eliana tomou a palavra para revelar que ficou surpresa ao descobrir que o seu corpo era tema de fuxico nos corredores na Globo. Circulava uma história no canal de que ela utilizava calcinha de enchimento para o bumbum.
Muito recentemente, eu descobri uma fofoca a meu respeito que vivia num zum-zum-zum nos bastidores da emissora, um negócio que eu descobri que eu fiquei, achei tão absurdo... Que eu usava uma calcinha de enchimento pro bumbum.
Eliana
Aos risos, a apresentadora convidou os "fofoqueiros" a conferirem seu programa no Globoplay para saber se realmente o bumbum não é natural. "Aliás, quem quiser conferir, vou fazer meu comercial aqui, entre lá na Casa de Verão de Eliana e você vai descobrir se é enchimento ou verdade. Nunca imaginei um negócio desses, fiquei sabendo disso agora... Que isso, minha gente?."
"Diziam que eu usava enchimento no bumbum!" A @Eliana riu da fofoca sobre ela mesma e ainda mandou o recado: "Entra lá na Casa de Verão da Eliana e confere!" #SaiaJustaNoGNT pic.twitter.com/MkFPw9yH7F-- Canal GNT (@canalgnt) August 7, 2025
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.