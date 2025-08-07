Quem é o segurança de 24 anos que conquistou o coração de Roberta Miranda

No último fim de semana, Daniel foi filmado chegando de van à sua cidade natal após acompanhar a cantora em uma apresentação. O vídeo viralizou nas redes sociais, o que levou o jovem a gravar um depoimento confirmando o relacionamento.

Aqui é o Daniel Torres, namorado da Roberta Miranda. Eu ando de van, de moto, de ônibus como qualquer pessoa. Não entendi a repercussão. Não é porque tenho essa relação com ela que vou deixar de ser humilde ou pedir coisas a ela. Tenho minha vida, meu trabalho. Inclusive, estou na escola agora.

Daniel Torres

Daniel também aproveitou para rebater as críticas e boatos sobre suposto interesse financeiro. "As pessoas acham que, por você estar com uma pessoa famosa, tem que usufruir dos bens dela. Não. Essa não é a minha vida", comentou.

Roberta, por sua vez, também se posicionou de forma firme nas redes sociais após a repercussão do relacionamento. "Amo meus fãs, só que alguns estão querendo se meter na minha vida. Desculpe, não admito. Devo amor, carinho e respeito, só que com quem eu escolho e durmo, é problema meu."