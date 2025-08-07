SplashUOL
Assine UOL
Televisão

Livinho, Castelli e mais: os artistas que deixaram a Dança dos Famosos

De Splash, em São Paulo
MC Livinho, Henri Castelli, Jéssica Ellen e mais artistas precisaram abandonar a Dança dos Famosos
MC Livinho, Henri Castelli, Jéssica Ellen e mais artistas precisaram abandonar a Dança dos Famosos Imagem: Divulgação

MC Livinho está fora da Dança dos Famosos após sofrer um acidente de moto na última semana. Desde o lançamento do quadro em 2005, outros famosos, como Henri Castelli e Jéssica Ellen, precisaram abandonar a competição. Veja lista:

Famosos que abandonaram a Dança dos Famosos

Grávida, Jéssica Ellen deixou o quadro após ser diagnosticada com covid. "Deus sabe de todas as coisas. Estou bem, melhorando cada vez mais, me cuidando. Infelizmente, a covid me tirou. Não foi meu neném nem minha gravidez. Dancei até o último momento que eu pude", disse ela, em 2022.

Lisandra Souto saiu da "Dança" em 2016 após machucar a costela em um ensaio. Ela estava se preparando para dançar forró na competição.

Maria Joana precisou passar por cirurgia após sofrer uma contusão
Maria Joana precisou passar por cirurgia após sofrer uma contusão Imagem: Reprodução/Instagram

Maria Joana sofreu um acidente doméstico e lesionou a tíbia. Ela fez uma cirurgia de emergência e acabou abandonando a Super Dança dos Famosos em 2021.

Henri Castelli teve um problema no tornozelo antes mesmo de a competição começar. Em 2020, ele precisou operar o tornozelo após um acidente e, por orientação médica e da Globo, decidiu deixar o quadro.

Juliano Laham passou por cirurgia para retirar tumor benigno
Juliano Laham passou por cirurgia para retirar tumor benigno Imagem: Reprodução - Instagram

Juliano Laham também deixou a edição de 2020 após descobrir um tumor benigno. Logo após estrear no quadro, o ator foi diagnosticado com feocromocitoma, um tumor bem glândulas acima dos rins. Ele fez uma cirurgia bem-sucedida para retirar o tumor no mesmo ano.

Baby do Brasil sofreu uma distensão nas costas na academia e precisou se afastar dos ensaios. Ela não conseguiu liberação médica para voltar à disputa na edição de 2017.

Continua após a publicidade

Na edição de 2013, Luana Piovani lesionou o joelho durante um treino. No palco do programa, Faustão chegou a brincar e perguntar se a culpa era de Pedro Scooby, seu marido à época. "Até que a gente tá trabalhando muito o negócio de canguru perneta, mas... Eu caí sozinha, e aí não tem quem me segure", respondeu a atriz.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.