Livinho, Castelli e mais: os artistas que deixaram a Dança dos Famosos

MC Livinho está fora da Dança dos Famosos após sofrer um acidente de moto na última semana. Desde o lançamento do quadro em 2005, outros famosos, como Henri Castelli e Jéssica Ellen, precisaram abandonar a competição. Veja lista:
Famosos que abandonaram a Dança dos Famosos
Grávida, Jéssica Ellen deixou o quadro após ser diagnosticada com covid. "Deus sabe de todas as coisas. Estou bem, melhorando cada vez mais, me cuidando. Infelizmente, a covid me tirou. Não foi meu neném nem minha gravidez. Dancei até o último momento que eu pude", disse ela, em 2022.
Lisandra Souto saiu da "Dança" em 2016 após machucar a costela em um ensaio. Ela estava se preparando para dançar forró na competição.
Maria Joana sofreu um acidente doméstico e lesionou a tíbia. Ela fez uma cirurgia de emergência e acabou abandonando a Super Dança dos Famosos em 2021.
Henri Castelli teve um problema no tornozelo antes mesmo de a competição começar. Em 2020, ele precisou operar o tornozelo após um acidente e, por orientação médica e da Globo, decidiu deixar o quadro.
Juliano Laham também deixou a edição de 2020 após descobrir um tumor benigno. Logo após estrear no quadro, o ator foi diagnosticado com feocromocitoma, um tumor bem glândulas acima dos rins. Ele fez uma cirurgia bem-sucedida para retirar o tumor no mesmo ano.
Baby do Brasil sofreu uma distensão nas costas na academia e precisou se afastar dos ensaios. Ela não conseguiu liberação médica para voltar à disputa na edição de 2017.
Na edição de 2013, Luana Piovani lesionou o joelho durante um treino. No palco do programa, Faustão chegou a brincar e perguntar se a culpa era de Pedro Scooby, seu marido à época. "Até que a gente tá trabalhando muito o negócio de canguru perneta, mas... Eu caí sozinha, e aí não tem quem me segure", respondeu a atriz.
