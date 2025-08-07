Livinho, Castelli e mais: os artistas que deixaram a Dança dos Famosos

MC Livinho está fora da Dança dos Famosos após sofrer um acidente de moto na última semana. Desde o lançamento do quadro em 2005, outros famosos, como Henri Castelli e Jéssica Ellen, precisaram abandonar a competição. Veja lista:

Famosos que abandonaram a Dança dos Famosos

Grávida, Jéssica Ellen deixou o quadro após ser diagnosticada com covid. "Deus sabe de todas as coisas. Estou bem, melhorando cada vez mais, me cuidando. Infelizmente, a covid me tirou. Não foi meu neném nem minha gravidez. Dancei até o último momento que eu pude", disse ela, em 2022.

Lisandra Souto saiu da "Dança" em 2016 após machucar a costela em um ensaio. Ela estava se preparando para dançar forró na competição.