Família na pindaíba? Como fica herança após morte de Abel em 'Dona de Mim'

Após morrer em sequência que comoveu fãs nas redes sociais, Abel (Tony Ramos) deixa os filhos cheios de dívidas na novela "Dona de Mim" (Globo).
O que vai acontecer
Após o corpo de Abel ser encontrado, família começa a preparar as burocracias para o enterro do personagem. Sofia (Elis Cabral) será uma das mais abaladas com a situação. Ela contará com o apoio de Dedé (Lorenzo Reis), que tentará consolar a amiga enquanto brincam de massinha.
Em cenas que vão ao ar em breve, um advogado lê a declaração de bens de Abel. A família ficará chocada ao saber que o patriarca estava cheio de dívidas.
Filipa (Cláudia Abreu), Ayla (Bel Lima), Davi (Rafa Vitti) e Samuel estarão presentes na ocasião. Eles descobrem que o homem deixou apenas 25% de um imóvel, ações da Boaz, que serão assumidas pelos filhos, e várias dívidas.
A viúva ficará muito abalada e sairá da sala correndo. Jaques, disposto a ficar com todo que era do irmão, se oferece para comprar a parte de Abel na mansão e quitar as dívidas.
Morte de Abel
Saída de Tony Ramos, o Abel de "Dona de Mim", já estava prevista desde o início da novela escrita por Rosane Svartman para a Globo. Personagem sofreu acidente fatal em capítulo exibido na terça-feira.
Carro de Abel foi sabotado por Jaques (Marcello Novaes), o que fez ele perder o controle e, depois, ser atingido por um ônibus. Seu veículo, então, capotou, caiu do alto de um viaduto e submergiu no mar.
A morte dele estava prevista. Quando Rosane Svartman e (o diretor) Allan Fiterman me convidaram para fazer esse trabalho, ficaram cheio de dedos ao contar que a personagem morreria. Eu disse: 'Mas o que é isso, minha gente? Sou um ator! Isso é trabalho, adoro'. Tony Ramos ao jornal O Globo
A fala do ator afasta qualquer teoria sobre um possível pedido do ator para sair da trama. Afasta também rumores de que a autora tenha mudado os rumos da trama para elevar números de audiência, que acumula número maiores que as antecessoras e se iguala a "Vai na Fé" (2023).
A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.
