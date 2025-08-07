Família na pindaíba? Como fica herança após morte de Abel em 'Dona de Mim'

Em cenas que vão ao ar em breve, um advogado lê a declaração de bens de Abel. A família ficará chocada ao saber que o patriarca estava cheio de dívidas.

Filipa (Cláudia Abreu), Ayla (Bel Lima), Davi (Rafa Vitti) e Samuel estarão presentes na ocasião. Eles descobrem que o homem deixou apenas 25% de um imóvel, ações da Boaz, que serão assumidas pelos filhos, e várias dívidas.

A viúva ficará muito abalada e sairá da sala correndo. Jaques, disposto a ficar com todo que era do irmão, se oferece para comprar a parte de Abel na mansão e quitar as dívidas.

Morte de Abel

Saída de Tony Ramos, o Abel de "Dona de Mim", já estava prevista desde o início da novela escrita por Rosane Svartman para a Globo. Personagem sofreu acidente fatal em capítulo exibido na terça-feira.

Carro de Abel foi sabotado por Jaques (Marcello Novaes), o que fez ele perder o controle e, depois, ser atingido por um ônibus. Seu veículo, então, capotou, caiu do alto de um viaduto e submergiu no mar.