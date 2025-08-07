SplashUOL
Família na pindaíba? Como fica herança após morte de Abel em 'Dona de Mim'

Filipe Pavão  e Bruno Silvano
De Splash, no Rio e em São Paulo
Acidente de Abel (Tony Ramos) marca virada na trama de 'Dona de Mim'
Acidente de Abel (Tony Ramos) marca virada na trama de 'Dona de Mim' Imagem: Reprodução/Globo

Após morrer em sequência que comoveu fãs nas redes sociais, Abel (Tony Ramos) deixa os filhos cheios de dívidas na novela "Dona de Mim" (Globo).

O que vai acontecer

Após o corpo de Abel ser encontrado, família começa a preparar as burocracias para o enterro do personagem. Sofia (Elis Cabral) será uma das mais abaladas com a situação. Ela contará com o apoio de Dedé (Lorenzo Reis), que tentará consolar a amiga enquanto brincam de massinha.

Em cenas que vão ao ar em breve, um advogado lê a declaração de bens de Abel. A família ficará chocada ao saber que o patriarca estava cheio de dívidas.

Filipa (Cláudia Abreu), Ayla (Bel Lima), Davi (Rafa Vitti) e Samuel estarão presentes na ocasião. Eles descobrem que o homem deixou apenas 25% de um imóvel, ações da Boaz, que serão assumidas pelos filhos, e várias dívidas.

A viúva ficará muito abalada e sairá da sala correndo. Jaques, disposto a ficar com todo que era do irmão, se oferece para comprar a parte de Abel na mansão e quitar as dívidas.

Morte de Abel

Saída de Tony Ramos, o Abel de "Dona de Mim", já estava prevista desde o início da novela escrita por Rosane Svartman para a Globo. Personagem sofreu acidente fatal em capítulo exibido na terça-feira.

Carro de Abel foi sabotado por Jaques (Marcello Novaes), o que fez ele perder o controle e, depois, ser atingido por um ônibus. Seu veículo, então, capotou, caiu do alto de um viaduto e submergiu no mar.

A morte dele estava prevista. Quando Rosane Svartman e (o diretor) Allan Fiterman me convidaram para fazer esse trabalho, ficaram cheio de dedos ao contar que a personagem morreria. Eu disse: 'Mas o que é isso, minha gente? Sou um ator! Isso é trabalho, adoro'. Tony Ramos ao jornal O Globo

A fala do ator afasta qualquer teoria sobre um possível pedido do ator para sair da trama. Afasta também rumores de que a autora tenha mudado os rumos da trama para elevar números de audiência, que acumula número maiores que as antecessoras e se iguala a "Vai na Fé" (2023).

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

