Por onde anda o ex-BBB Michel? Mineiro conta tudo no Central Splash de hoje

De Splash, no Rio
Michel participou do BBB 24
Michel participou do BBB 24 Imagem: Reprodução/Instagram

Michel - por onde anda ex-BBB (está trabalhando como motorista de app)

Central Splash recebe hoje o ex-BBB Michel. Chico Barney e Bárbara Saryne conversam com o ex-participante da edição de 2024 sobre a vida após o reality.

Como vai ser

O mineiro vai falar sobre os projetos atuais e contar por que decidiu trabalhar como motorista de aplicativo. Ele usa o carro que ganhou no reality da Globo para a atual empreitada pelas ruas de Belo Horizonte.

Recentemente, ele comentou sobre o assunto nas redes sociais. "Precisou de qualquer coisa? É só me mandar mensagem. Eu não queria falar nada, mas sou cinco estrelas. Amo viajar e dirigir, estou sempre disponível. É o que estou fazendo no momento... É mais uma renda que eu tenho".

LIVES

  • Chico Barney e Bárbara Saryne estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais.

Confira o horário da programação:
10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

