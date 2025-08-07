Por onde anda o ex-BBB Michel? Mineiro conta tudo no Central Splash de hoje

Michel - por onde anda ex-BBB (está trabalhando como motorista de app)
Central Splash recebe hoje o ex-BBB Michel. Chico Barney e Bárbara Saryne conversam com o ex-participante da edição de 2024 sobre a vida após o reality.
Como vai ser
O mineiro vai falar sobre os projetos atuais e contar por que decidiu trabalhar como motorista de aplicativo. Ele usa o carro que ganhou no reality da Globo para a atual empreitada pelas ruas de Belo Horizonte.
Recentemente, ele comentou sobre o assunto nas redes sociais. "Precisou de qualquer coisa? É só me mandar mensagem. Eu não queria falar nada, mas sou cinco estrelas. Amo viajar e dirigir, estou sempre disponível. É o que estou fazendo no momento... É mais uma renda que eu tenho".
LIVES
- Chico Barney e Bárbara Saryne estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais.
Confira o horário da programação:
10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne
