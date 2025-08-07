Heleninha encontra o irmão? Leonardo surge em cenas intensas de 'Vale Tudo'

A novela "Vale Tudo" (Globo) vai exibir, no fim deste mês, uma cena inédita envolvendo o passado de Leonardo (Guilherme Magon).
O que vai acontecer
Uma sequência de flashback mostrará Leonardo antes do acidente de carro que aconteceu há 13 anos. O momento será ao lado de Heleninha (Paolla Oliveira), na casa de Celina (Malu Galli). As informações são do jornal O Globo.
No mesmo capítulo, já na época atual, Heleninha começa a se aproximar do irmão, mesmo sem saber. Heleninha decide procurar ajuda no Alcoólicos Anônimos após uma discussão intensa com o filho, Tiago (Pedro Waddington). Durante uma das reuniões, ela conhece Ana Clara (Samantha Jones), que chega visivelmente nervosa e se senta ao seu lado.
Mais tarde, Ana Clara conta a Leonardo que conheceu sua irmã no grupo. A aproximação entre as duas promete mexer com os rumos da trama.
Na história, Leonardo foi dado como morto após o acidente com Heleninha. Mas, na verdade, ele sobreviveu e vive recluso, em uma cadeira de rodas. A responsável por manter seu paradeiro em segredo é Odete Roitman (Debora Bloch), sua mãe.
Para manter o plano oculto, a vilã contratou Nise (Teca Pereira), ex-funcionária da família, para cuidar do filho. Após a morte de Nise, a missão passa a ser de sua neta, Ana Clara, que assume os cuidados com Leonardo.
A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.
