Caso das meninas que lutaram por lei do absorvente vira filme com Mel Maia

Filipe Pavão
De Splash, no Rio
Leticia Braga, Mel Maia e Lívia Silva nos bastidores do filme 'Apenas 3 Meninas'
Leticia Braga, Mel Maia e Lívia Silva nos bastidores do filme 'Apenas 3 Meninas' Imagem: Ajota

A pobreza menstrual é tema do filme "Apenas 3 Meninas", protagonizado por Mel Maia, Lívia Silva e Letícia Braga, rodado no Rio de Janeiro recentemente. O longa é inspirado na história real de três adolescentes da Zona Norte carioca que se mobilizaram para garantir a distribuição gratuita de absorventes em escolas públicas. A iniciativa gerou a criação da primeira lei do tipo no Brasil, em 2021.

Splash visitou o set de filmagens

Na trama, Mel Maia interpreta Amora, jogadora de futebol ao lado de Irene e Luana, personagens de Lívia Silva e Letícia Braga. As três se chocaram com os dados sobre pobreza menstrual e decidiram agir. Em 2020, descobriram que uma em cada quatro adolescentes brasileiras não tem acesso mensal a absorventes; cerca de 200 mil estudam em escolas sem banheiro e 20% vivem em casas sem água encanada.

O filme é mais uma ação social do que qualquer outra coisa, sabe? Porque fala sobre pobreza menstrual... É um problema que muitas mulheres passam há muito, muito tempo", afirma a atriz. "Tem muita mulher que não tem o que usar e acaba recorrendo a pano de prato, jornal, papel de pão... Então, é um assunto que poucas pessoas falam e ajudam. Espero que todo mundo assista pra gente falar mais sobre isso e ajudar mais as mulheres, as pessoas que menstruam e passam por essa dificuldade. Mel Maia

Leticia Braga, Mel Maia e Lívia Silva ao lado das meninas que inspiraram o filme 'Apenas 3 Meninas'
Leticia Braga, Mel Maia e Lívia Silva ao lado das meninas que inspiraram o filme 'Apenas 3 Meninas' Imagem: Ajota

A atriz conta ainda que conheceu as meninas que inspiraram o filme após já estar envolvida com a personagem. "A gente ficou super emocionada. Ficamos pensando: 'Caraca, deve ser tão legal fazer um filme sobre a nossa vida'. Elas devem estar super orgulhosas."

Em conversa com Splash, Lívia Silva reforça o poder da união feminina. "Trazer à tona a pobreza menstrual e mostrar que a gente junto faz a diferença. A gente junto é mais forte. A gente junto consegue mover inúmeras coisas, mover o mundo e criar uma lei para que o absorvente possa ser distribuído nas cestas básicas das comunidades."

Já Letícia Braga destaca a mistura entre ficção e realidade no projeto. "Por ser baseado numa história real, a gente procurou estudar mais o que aconteceu. Juntamos isso ao ficcional para que a história ficasse mais emocionante. Cada personagem tem sua individualidade, um jeito, um passado, uma família... O futebol, por exemplo, é algo que une as três."

Leticia Braga, Lívia Silva, Shirley Cruz, Mel Maia e Juliana Alves nos bastidores do filme 'Apenas 3 Meninas'
Leticia Braga, Lívia Silva, Shirley Cruz, Mel Maia e Juliana Alves nos bastidores do filme 'Apenas 3 Meninas' Imagem: Ajota

Com direção de Susanna Lira, o filme tem produção da Panorâmica, coprodução da ELO Studios e da Paramount Pictures Brasil. No elenco, Milhem Cortaz interpreta o pai de Amora, e Juliana Alves vive Jo, uma mulher multifacetada que representa as várias funções acumuladas por mulheres em situação de vulnerabilidade.

Militante em movimentos de mulheres negras, Juliana Alves vê na personagem um espelho de sua trajetória. "Quando eu era jovem liderança, me inspirava em uma ou outra Jo. E hoje, como atriz, acredito que também tenho essa missão social de inspirar e transformar."

A luta das mulheres continua, a luta das mulheres negras continua. Para a gente, o buraco é mais embaixo. Acredito que esse filme representa também o que eu fui na minha adolescência. Me vejo nessas meninas, nessa mobilização. Juliana Alves

