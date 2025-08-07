Caso das meninas que lutaram por lei do absorvente vira filme com Mel Maia

A pobreza menstrual é tema do filme "Apenas 3 Meninas", protagonizado por Mel Maia, Lívia Silva e Letícia Braga, rodado no Rio de Janeiro recentemente. O longa é inspirado na história real de três adolescentes da Zona Norte carioca que se mobilizaram para garantir a distribuição gratuita de absorventes em escolas públicas. A iniciativa gerou a criação da primeira lei do tipo no Brasil, em 2021.

Splash visitou o set de filmagens

Na trama, Mel Maia interpreta Amora, jogadora de futebol ao lado de Irene e Luana, personagens de Lívia Silva e Letícia Braga. As três se chocaram com os dados sobre pobreza menstrual e decidiram agir. Em 2020, descobriram que uma em cada quatro adolescentes brasileiras não tem acesso mensal a absorventes; cerca de 200 mil estudam em escolas sem banheiro e 20% vivem em casas sem água encanada.