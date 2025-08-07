Carol Castro dispensa sutiã em ensaio sensual

Carol Castro, 41, publicou ontem em suas redes sociais fotos de um novo ensaio que protagonizou.
Nas imagens, a atriz veste um blazer sem sutiã. Calça social e scarpins completam o figurino para as fotos, publicadas no perfil de Carol no Instagram, que possui mais de 4 milhões de seguidores.
Os fãs de Carol adoraram a produção da musa nos registros. "Sua aparência está transmitindo equilíbrio emocional", observou uma seguidora, nos comentários do post. "Divina, Carol. Brilha!", babou outra. "Muito top! Esse cabelo está lindo", elogiou uma terceira.
Carol Castro está de férias das novelas desde o fim de "Garota do Momento" (Globo). Ela contracenou no folhetim com Fábio Assunção, 53, ao lado de quem atua novamente no filme "Nosso Lar 3: Vida Eterna", que começou a ser gravado neste mês.
