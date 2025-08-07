Carol Castro dispensa sutiã em ensaio sensual

Carol Castro, 41, publicou ontem em suas redes sociais fotos de um novo ensaio que protagonizou.

O que aconteceu

Nas imagens, a atriz veste um blazer sem sutiã. Calça social e scarpins completam o figurino para as fotos, publicadas no perfil de Carol no Instagram, que possui mais de 4 milhões de seguidores.

Os fãs de Carol adoraram a produção da musa nos registros. "Sua aparência está transmitindo equilíbrio emocional", observou uma seguidora, nos comentários do post. "Divina, Carol. Brilha!", babou outra. "Muito top! Esse cabelo está lindo", elogiou uma terceira.