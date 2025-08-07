Atriz de 'Grey's Anatomy' revela doença autoimune: 'Vai ser uma jornada'

Ela percebeu os sintomas, pois sempre se sentia cansada e estava à base de remédios. "E eu tenho ansiedade com a saúde, então uma parte de mim pensava: 'Será que estou distorcendo a realidade?'", disse Camilla.

Estou no caminho da recuperação. Vai ser uma jornada Camilla Luddington

Também conhecida como Doença de Hashimoto, o diagnóstico é uma doença crônica e autoimune que ataca a tireoide. Ela provoca a redução de hormônios que ajudam a regular muitas funções do corpo, acarretando sintomas como fadiga, sonolência, fraqueza muscular, depressão e problemas de memória.

A intérprete de Jo Wilson retorna para a 22ª temporada de "Grey's Anatomy". Essa será a 14ª temporada atuando na série.