Brandon Blackstock, ex-marido de Kelly Clarkson, morre aos 48 anos

O ex-marido de Kelly Clarkson, Brandon Blackstock, aos 48 anos, vítima de um câncer.
O que aconteceu
Empresário morreu após lutar contra um câncer. A morte foi confirmada à People hoje (7), por um representante da família.
Agente de talento tratou o tumor por anos. "Brandon lutou bravamente contra o câncer por mais de três anos, ele faleceu em paz e cercado pela família. Agradecemos seus pensamentos e orações, e pedimos a todos que respeitem a privacidade da família neste momento tão difícil", comunicou o representante.
Kelly Clarkson adiou seus shows em Las Vegas devido à saúde do ex-marido. "Embora eu mantenha minha vida pessoal privada, no ano passado, o pai dos meus filhos esteve doente e, agora, preciso estar totalmente presente para eles", disse ontem (6) no Instagram.
Brandon Blackstock e Kelly Clarkson se separaram em 2020, finalizando o divórcio em 2022. Além dos filhos com a cantora, ele deixa suas filhas Savannah e River — frutos de um casamento anterior — e o neto Lake. Ele também deixa o pai, Narvel Blackstock, e os irmãos, Shelby, Shawna e Chassidy.
