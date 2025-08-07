Brandon Blackstock, ex-marido de Kelly Clarkson, morre aos 48 anos

O ex-marido de Kelly Clarkson, Brandon Blackstock, aos 48 anos, vítima de um câncer.

O que aconteceu

Empresário morreu após lutar contra um câncer. A morte foi confirmada à People hoje (7), por um representante da família.

Agente de talento tratou o tumor por anos. "Brandon lutou bravamente contra o câncer por mais de três anos, ele faleceu em paz e cercado pela família. Agradecemos seus pensamentos e orações, e pedimos a todos que respeitem a privacidade da família neste momento tão difícil", comunicou o representante.