Bárbara Evans rebate crítica por usar biquíni: 'Não vou perder meu tempo'

Colaboração para Splash, em São Paulo
Bárbara Evans posa de biquíni em viagem para Alagoas
Bárbara Evans posa de biquíni em viagem para Alagoas Imagem: Reprodução/Instagram

Bárbara Evans, 34, se pronunciou após ser criticada por postar uma foto de biquíni.

O que aconteceu

Modelo ousou com um biquíni com estampa animal print e chamou a atenção dos seguidores. A publicação foi feita hoje (7) em seu perfil no Instagram.

Atriz viajou para São Miguel dos Milagres, em Alagoas, e recebeu elogios pelos registros. "Linda demais", disparou sua mãe, Monique Evans. "Nossa Barbie mais linda", indicou uma fã. "As invejosas que lutem", provocou outra.

Artista também foi criticada e expôs o comentário no story. "Para que mostrar seu corpo desnudo? Sua filha vai crescer e seus meninos vão te censurar, nunca lhe ensinaram que mãe de família tem que ser recatada?", questionou a seguidora em uma mensagem direta.

Em seguida, Bárbara Evans rebateu a crítica na rede social. "Só para expor essa 'linda'. Porque não vou perder meu tempo respondendo", declarou.

Bárbara Evans expõe crítica de seguidora por foto de biquíni
Bárbara Evans expõe crítica de seguidora por foto de biquíni Imagem: Reprodução/Instagram

