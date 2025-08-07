Bárbara Evans rebate crítica por usar biquíni: 'Não vou perder meu tempo'

Bárbara Evans, 34, se pronunciou após ser criticada por postar uma foto de biquíni.

O que aconteceu

Modelo ousou com um biquíni com estampa animal print e chamou a atenção dos seguidores. A publicação foi feita hoje (7) em seu perfil no Instagram.

Atriz viajou para São Miguel dos Milagres, em Alagoas, e recebeu elogios pelos registros. "Linda demais", disparou sua mãe, Monique Evans. "Nossa Barbie mais linda", indicou uma fã. "As invejosas que lutem", provocou outra.